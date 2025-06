El brutal cambio físico de Ilia Topuria tras subir de división y su promesa a España: "No me voy a retirar sin…"

Ilia Topuria vuelve a escena. Este sábado 28 de junio, el luchador hispano-georgiano se enfrentará a Charles Oliveira en el combate estelar del UFC 317 en Las Vegas.

En juego, el cinturón del peso ligero, una categoría que ha revolucionado no solo su carrera, sino también su físico. 'El Matador' ha dejado atrás el peso pluma y con él, los duros cortes que le exigía dar el límite de las 145 libras.

Ahora, a sus 28 años y con un récord impecable de 16-0, se presenta más fuerte, más grande y más decidido que nunca.

Un nuevo pesaje

La transformación es evidente. Basta con comparar una imagen suya del combate contra Alexander Volkanovski con su apariencia actual.

Los hombros, el cuello, los brazos, el tronco... todo ha ganado masa muscular. Topuria es ahora un auténtico tanque.

Y lo mejor, dice, es que no ha tenido que sacrificar su pegada. Todo lo contrario: asegura que tiene aún más potencia con los 4,5 kilos extra que le permite la división de las 155 libras.

"¿Vamos a ver el mismo Ilia? No existe otro Topuria. El Topuria de siempre va hacia delante", dejó claro ante la prensa española durante el Media Day.

Ilia Topuria looks noticeably bigger as a lightweight ahead of his title fight at #UFC317 💪 pic.twitter.com/eR1xH17QOR — ESPN MMA (@espnmma) June 25, 2025

A pesar de que Oliveira le supera en altura (178 centímetros frente a sus 170), Topuria ya ha demostrado que puede imponerse a rivales más altos.

Max Holloway, con quien se midió recientemente, mide incluso más: 180 centímetros. Pero a él poco le importa. Sabe que en la jaula no gana el más alto, sino el más preparado. Y él asegura estarlo.

"A Charles le veo muchas debilidades. A nivel profesional tiene muchos defectos. Esto no es nada personal, es a lo que nos dedicamos. Voy a sacar a la luz sus debilidades", sentencia.

El aspirante al cinturón del peso ligero no se corta ni dentro ni fuera del octágono. Predice un choque frontal desde el primer segundo, aunque duda que Oliveira logre imponer su ritmo.

"Desde los primeros segundos, creo que va a intentar caminar hacia delante. Pero una cosa es lo que él quiere y otra la que conseguirá. Yo también quiero ir al paraíso, pero no quiero morirme", comentó.

En su esquina volverá a estar su hermano Aleksandre, figura clave en la preparación de cada combate. Más que un entrenador, es su extensión emocional y técnica.

"Mi hermano es una pieza fundamental. Es como si yo mismo estuviese aconsejándome, esa es la confianza que le tengo. La conexión que tenemos no se puede igualar. Aunque no fuera mi hermano, su profesionalidad es muy alta", explica.

Pero no todo son buenas palabras. Topuria también disparó contra Arman Tsarukyan, el luchador de reemplazo para el evento, al que dedicó recientemente un mensaje en georgiano.

"Traducirlo no queda igual de bien. No podía expresarme de la misma manera. Se lo puse en georgiano porque él nació ahí. Le dije la verdad: no puedes aceptar un corto aviso con dos de los mejores del mundo", afirmó.

Luego, con ironía, añadió: "Igual le quieren tener fregando el suelo aquí".

También habló sobre Islam Makhachev, campeón del peso ligero que ha coqueteado con la idea de subir de división:

"Si pierde, no le doy nada. Que se ponga a la cola", recalcó.

La promesa a España

Topuria ha levantado pasiones en España, donde ya es una figura mediática más allá de las artes marciales mixtas. Sin embargo, aún no ha podido pelear en casa. Y no piensa retirarse sin hacerlo.

"Siempre me motiva y me alegra ver a tantos españoles apoyándome antes del combate, y siempre se agradece", declaró.

La celebración de un evento UFC en horario español sigue siendo complicada por cuestiones contractuales y de retransmisión, pero Ilia tiene clara su meta.

"Me ha tocado esperar. No me voy a retirar del deporte sin competir en España", aseguró.

El combate contra Oliveira podría convertirlo en uno de los pocos luchadores en la historia de la UFC que han logrado ser campeones en dos divisiones distintas. Solo nueve lo han conseguido antes.

Topuria quiere ser el décimo. Y esta vez, asegura, está en su peso natural. Ni el cambio de categoría ni la presión del cinturón le pesan. Solo tiene una idea en la cabeza: volver a hacer historia.