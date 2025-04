"No diría que es una final, pero todos los partidos son importantes. No tenemos opción, tenemos que pensar en el siguiente partido y en los siguientes. El siguiente es muy importante, es una final. Mirando nuestro once es un equipo muy bueno. Ha habido muchos jugadores con muchos minutos como Koundé, Cubarsí, Raphinha... hay que tener cuidado con ellos".

"Para mí es muy importante que tengamos a todos en un buen nivel. Creo que Ansu merecía jugar. De ahí la decisión. Sobre todo después del partido ante el Celta. He visto que había que cambiar alguna cosa y lo hemos decidido así. Si hoy hace un buen partido todos estaremos contentos".

"Es muy importante defender mejor hoy como equipo".

"Robert siempre es un jugador que echaremos de menos. Ferran hizo muy buen trabajo en el último partido y durante este último tramo de la temporada ha enseñado lo buen jugador que es".