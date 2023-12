Manchester City - Fluminense, fútbol en directo: resultado y goles del tercer y cuarto puesto del Mundial de clubes

El sueño de Fluminense y la oportunidad única que no quiere dejar pasar el Manchester City se cocinarán este viernes en la ciudad saudí de Yeda a una temperatura de 32 grados centígrados, una humedad del 49 por ciento y vientos que viajan a 34 kilómetros.



El césped del estadio saudí Rey Abdullah Sports City no será el mejor para el 'jogo bonito' que suelen desplegar los pupilos de Fernando Diniz, pero para los brasileño no hay excusas cuando se trata de pugar por el título de la Copa Intercontinental.



Justificaciones tampoco esgrimirán los de Pep Guardiola por la ausencia en su once titular del noruego Erling Haaland y los belgas Kevin de Bruyne y Jeremy Doku.

- Alineaciones:

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Dias, Ake; Rodrigo, Lewis, Bernardo, Foden, Grealish y Julián Álvarez.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo; André, Martinelli, Jhon Arias, Ganso, Keno y Germán Cano.

Árbitro: Szymon Marciniak

Sede: King Abdullah Sports City Stadium (Yeda)

- Horario y dónde verlo por televisión:

El encuentro entre Manchester City y Fluminense, corresponde al Mundial de clubes. Está previsto que dé comienzo a las 19:00 de hoy viernes 22 de diciembre de 2023. Además, se puede seguir en directo el minuto a minuto gracias a la cobertura de EL ESPAÑOL.

Sigue los temas que te interesan