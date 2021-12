Superación, éxito y compromiso: la mujer rompe el techo de cristal deportivo

El deporte siempre se ha caracterizado por el compañerismo, el esfuerzo y el trabajo duro, además de por la capacidad innata de unir a la población en el interés que éste genera. Los Juegos Olímpicos, los campeonatos mundiales y europeos… las disciplinas deportivas son capaces de aunar a todo un país frente a un televisor.

Sin embargo, sus posibilidades han de ir más allá. Por ello, compañías como Iberdrola celebran cada año iniciativas como los 'Premios Supera': una campaña que tiene como objetivo principal premiar, reconocer y dar visibilidad a aquellos proyectos deportivos que reducen la brecha de género y favorecen el empoderamiento de la mujer por medio de la práctica deportiva.

Los galardones premian al ganador con 50.000 euros en metálico, en un entorno formado por profesionales del deporte que propicia la comprensión, la sororidad y el trabajo en equipo. El año pasado se dio el pistoletazo de salida, y en este 2021 tendrá lugar su segunda edición (celebrada en las oficinas de la compañía el miércoles uno de diciembre).

Los 'Premios Iberdrola Supera' se dividen en seis categorías, todas ellas pensadas para potenciar el crecimiento de la mujer en la esfera deportiva.

Seis premios de altura

Sara Escudero presentando los Premios SuperA

La primera categoría es 'Iberdrola Supera Base', dedicada a los proyectos que ayudan a fomentar el deporte entre niñas (hasta los 16 años). En esta segunda edición, el galardón ha sido para la iniciativa 'Formando en valores a través de la gimnasia acrobática', elaborado por el Club Baruca de Alcalá la Real, en Jaén, que podrá competir en campeonatos nacionales e internacionales gracias a la mejora de sus instalaciones.

El Club Baruca nació en el año 2004 y actualmente cuenta con 70 deportistas entre los cuatro y los dieciséis años, la mayoría (90%) siendo niñas. Su objetivo, además de participar en torneos, era poder conseguir un suelo de gimnasia acrobática que les permitiese estar a la altura de otros clubes de grandes ciudades y seguir impulsando e incorporando a nuevas niñas.

La segunda categoría es 'Iberdrola Supera Competición', un galardón enfocado en la incorporación de la mujer en el ámbito competitivo del deporte. Este año, el proyecto ganador ha sido 'Manos de mujer. Competimos para ilusionar', un programa del Club Balonmano Bolaños, en Ciudad Real.

En un pueblo de apenas de 12.000 habitantes (Bolaños de Calatrava), el club cuenta con una trayectoria de más de 21 años en la disciplina del balonmano. Comenzó con un equipo en la base y de él salieron grandes jugadoras para la selección: Macarena Aguilar, Ma del Mar Sobrino o Nazaret Calzado, que jugaron en primera división. Actualmente, el equipo desea subir a la categoría de oro, por ello quiere invertir en la estructura, en la formación del equipo y en dotar a sus jugadoras de todo lo necesario para su bienestar físico y psicológico.

La tercera categoría es 'Iberdrola Supera Social', dedicada a las iniciativas que fomentan y promueven la integración de la mujer en la sociedad a través del deporte. El proyecto ganador ha sido 'Donosti Cup in the World', una idea de la Fundación Donosti Cup que nace con el objetivo de facilitar a los equipos de fútbol sin recursos a formar parte de dicho torneo internacional, ayudándoles a afrontar todos los gastos.

Proyecto ganador en la categoría Inclusión.

Este programa de ayudas ha permitido a países como India, Nepal, Palestina, Zambia, Etiopía, Uganda, Bolivia o Colombia participar en el torneo que emplea el balompié como herramienta de transformación social.

La cuarta categoría es 'Iberdrola Supera Difusión', dedicada a los proyectos que buscan aumentar la visibilidad de las categorías deportivas practicadas por mujeres. La iniciativa ganadora ha sido 'Nunca es tarde', llevada a cabo por el club navarro de natación artística Mariburruntzi Sinkro Taldea: un grupo de 10 mujeres que comenzaron esta disciplina deportiva con 50 años y que desean mostrar que la edad es solo un número.

La quinta disciplina es 'Iberdrola Supera Inclusión', dedicada a los proyectos que fomentan la inclusión de personas con capacidades especiales en la esfera deportiva. El proyecto ganador ha sido '1ª Escuela de Ciclismo Adaptado de la Comunidad Valenciana', una iniciativa impulsada por la deportista paralímpica Ruth Aguilar que busca promover la primera academia de ciclismo para las personas con capacidades especiales.

La última categoría, 'Iberdola Supera Sostenibilidad' premia a aquellos proyectos que persiguen el desarrollo sostenible dentro del ámbito deportivo. La iniciativa ganadora ha sido 'Aguas Limpias', centrado en el piragüismo. El objetivo de este proyecto es la instauración del 'Día de las Aguas Limpias' (16 de octubre) a nivel estatal con el fin de mejorar el entorno donde se practica dicho deporte.

Un equipo de primera

Vicente del Bosque y Sandra Sánchez

Iberdrola ha conformado un jurado de altura para la entrega de los galardones en esta segunda edición de los 'Premios Iberdrola Supera'.

Los proyectos ganadores han contado con el beneplácito de figuras deportivas españolas profesionales, así como de periodistas del gremio especializados. El jurado de esta edición lo han formado personalidades como la jugadora de bádminton Carolina Marín, la karateca Sandra Sánchez, la nadadora Ona Carbonell, la periodista Paloma del Río, el ex seleccionador de La Roja, Vicente del Bosque, la ex tenista Conchita Martínez, la nadadora paralímpica Teresa Perales o el ex patinador Javier Fernández.

