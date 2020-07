Escribía en Twitter, allá por el 22 de febrero, que el Real Madrid ganaría La Liga al Barça, a los árbitros y al VAR. Más de 2.100 retuits y más de 7.500 me gusta después (en su mayoría de haters que esperaban su oportunidad con el colmillo retorcido): así ha sido. El Real Madrid es campeón.

Lo hice justo tras terminar la crónica del partido entre el equipo blanco y el Levante. Los granotas vencieron 1-0 con un golazo de Morales y los de Zidane se quedaron entonces a dos puntos del liderato.

Entre la polémica de aquel encuentro, con Hernández Hernández, quién si no, como colegiado, una mano de Campaña y otra de Toño se fueron al limbo. Era justo antes de El Clásico en el Santiago Bernabéu y estas decisiones arbitrales obligaron a los de Zidane a jugárselo todo en casa ante el Barcelona.

Los jugadores del Real Madrid mantean a Zinedine Zidane REUTERS

El Real Madrid reaccionó y, finalmente, ha terminado ganando La Liga. Ahora, entre los Freixa de turno, hablan de VAR y no sé qué más cosas como situaciones decisivas, obviando que fueron los árbitros los que pusieron al ya campeón contra las cuerdas no hace tanto.

Acostumbrados a tiempos de Sánchez Arminio y Villar supongo que se les habrá hecho raro que, por fin, haya funcionado el VAR en este tramo final. Curiosamente, el Real Madrid ha ganado todo desde el retorno del fútbol.

Pero no hay que dar más importancia a los que intentan afear este título blanco. El equipo de Zidane ha sido el mejor. Y punto. No hay discusión. 34 claves he escrito en otro análisis sobre el porqué el Real Madrid es campeón. Son muchas, pero no menos de las que realmente han tenido que ver en que ya sean 34 las Ligas que tiene en el museo del Santiago Bernabéu.

El Real Madrid ha ganado La Liga del coronavirus. De la que, ¡esperemos por el amor de Dios!, solo habrá una. El conjunto blanco es el que mejor se ha adaptado a esta nueva normalidad de partidos cada 72 horas, incluso menos, y de estadios vacíos.

Varane y Sergio Ramos se abrazan tras el pitido final REUTERS

La flor, ¡bendita sea!, de Zidane ha regresado y ya copa los jardines de toda España. Para ver si los de Europa también habrá que esperar al 7 de agosto, pero la realidad es que, como siempre, Zizou nunca defrauda.

Regresó con un Real Madrid hundido y un año después ya tiene una Supercopa de España y una Liga en el zurrón. Hay personas que tienen marcado su destino y el del galo siempre ha estado en el club blanco. Cuánta razón tenía aquello de Florentino Pérez: "Zidane ha nacido para jugar en el Real Madrid".

Lo que no sabía, y seguramente ni esperaba por aquel 2001, el presidente es que el francés iba a tener un palmarés espectacular como futbolista, pero que como entrenador se convertiría en GOAT que dicen los yanquis.

Hablando de Florentino Pérez... el Real Madrid no solo ha sido el mejor dentro del césped, sino también fuera. El comunicado del club haciendo un llamamiento a sus aficionados para que no celebraran el título en la calle, bien merece un reconocimiento. Porque al final, como se nos ha demostrado con la crisis del coronavirus, el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Y ahí, en lo 'menos' importante (con comilla fina), el Real Madrid es el campeón de campeones.