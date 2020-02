Nuevo lío en el PSG: Neymar se negó a entrenar con el equipo

Que el vestuario del Paris Saint-Germain es un polvorín es un secreto a voces. Son varias las polémicas que las últimas semanas han rodeado al equipo de la capital francesa y, todas ellas, parecen tener como protagonista el desmesurado ego de algunos jugadores del equipo. El periódico francés L'Équipe ha destapado otro nuevo episodio del culebrón Neymar - PSG, el cual parece no tener fin.

La última polémica llegó después del 1-6 frente al Dijon en la Copa de Francia, cuando el brasileño se negó a entrenar con el resto de sus compañeros por las declaraciones de Thomas Tuchel en las que comentaba que Neymar aún no estaba al cien por cien para el encuentro de la Champions League contra el Borussia Dortmund.

Tras el encuentro copero, Tuchel fue preguntado sobre las posibilidades de Neymar de jugar el partido de Champions League, ante el Borussia. "No puedo decir al cien por cien que Neymar podrá jugar contra el Dortmund", señaló.

En el entrenamiento del día posterior, los titulares realizaron una sesión de recuperación mientras que los suplentes, llevaron a cabo un entrenamiento al uso. Neymar, según L'Équipe, que estaba descansando y que no entrenaría, con lo que se quedó con los titulares, a pesar de no haber jugado.

Neymar Jr celebrando un gol con el PSG Twitter (@Neymarjrsite)

Neymar estalló ante los medios

Tras haber sido el mejor del PSG en la ida de los octavos de final ante el Borussia Dortmund, el brasileño estalló. "Es difícil quedarse cuatro partidos sin jugar. Por desgracia, no fue mi decisión, fue algo del club y de los médicos. Fueron ellos quienes tomaron esta decisión, pero a mí no me gustó", dijo el futbolista en Alemania. "Discutimos mucho sobre esto. Yo me sentía bien y quería jugar, pero el club tenía miedo y fui yo quien sufrió al final", finalizó el extremo.

