El benjamín A del Barcelona dio una lección de ‘valors’ al primer equipo. Y no hablamos de tirarse o de fingir, sino de otra cosa. Tras ganar la ‘IscarCup’ y ganar al Real Madrid (0-2) en la final, los adolescentes se acercaron a sus rivales en el conjunto blanco y les consolaron. Tras verlos abatidos, se fueron a darles ánimos. Un gesto de deportividad que se ha hecho viral por su importancia y su trascendencia.

Our U10's beat Real Madrid in the #IscarCup2018 yesterday. The first thing our boys did was comfort a defeated opponent. We are more than a club. 🔴🔵 pic.twitter.com/xhz1ZGO5jH