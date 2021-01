En España, estas últimas semanas hemos vivido una Navidad muy diferente marcada por la pandemia del coronavirus, pero a pesar de ello parece que el humor también ha sido el protagonista a través de tweets divertidos que han logrado amenizar una de las navidades más difíciles. Y es que además de disfrutar de los mejores memes de las campanadas, la Navidad también ha estado marcada por las múltiples dudas sobre las reuniones y el número de familiares que se podían juntar durante las fiestas, por el tradicional sorteo de la lotería de Navidad, las ansias por dejar atrás el 2020 o la llegada de sus majestades los Reyes Magos de Oriente.

Acontecimientos que los usuarios de twitter han aprovechado para tirar del mejor humor y del que tampoco se ha librado el peor baile de Martínez Almeida con los Reyes Magos. Una coreografía que también ha acabado por dejar una última escena navideña para el recuerdo en las redes sociales.

En esta selección tampoco se libran los cuñados en las cenas de Nochebuena y Nochevieja o los que este año no se han llevado ni un pellizquito en la Lotería de Navidad. Pero aunque no nos hayamos llevado el gordo este año, lo que está claro es que no ha faltado el mejor humor. Te hablamos de los tweets y memes más divertidos de esta Navidad:

Dudas y más dudas sobre las reuniones familiares

Cuando todavía nos encontrábamos planeando la Navidad llegaba el plan sanitario para limitar las reuniones familiares a seis personas y el nuevo toque de queda. Unos cambios que a muchos les hizo preguntarse cómo serían estas fiestas, cuántos familiares podrían juntarse o cómo planificarían la salida para respetar el toque de queda. Dudas y más dudas que como era de esperar hicieron que Twitter se llenase de memes y comentarios sarcásticos al respecto. Estos fueron algunos de los mejores:

¿Alguien sabe si es obligatorio que seamos seis en Nochebuena? ¿Puede ser menos, por ejemplo uno? — La Madre de Brian (@LaMadredeBrian) November 24, 2020

"En Nochebuena no se podrán reunir más de seis personas".



Las reuniones en Nochebuena: pic.twitter.com/19ZQ4vObiC — Dabi (@BigDabi) November 24, 2020

Si sois 10, por ejemplo. Yo haría 2 grupos de 5 y pasan los 3 primeros de cada grupo.

O pasan 2 por grupo y luego se hace una repesca, enfrentando a un 3º con el 4º del otro grupo. — Hombre Revenido (@hombrerevenido) November 24, 2020

Mi cuñado: “Oye, aunque hayan limitado las reuniones a 6 personas en Nochebuena, voy a tu casa a cenar ¿no?”

Yo: pic.twitter.com/EdEMXYkmJ5 — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) November 24, 2020

Cuando te dicen que Nochebuena es en casa de tus tíos / pero que ya son 6 y que no vayas. pic.twitter.com/TpcXLiAmmv — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) November 24, 2020

Decidiendo las 6 personas de la cenas de Nochebuena y Nochevieja pic.twitter.com/ddsJTqBV20 — 🦇Bat-uitero🃏 (@Bat_uitero) November 24, 2020

Una Lotería de Navidad llena de humor

Como cada 22 de diciembre, las redes sociales se volvieron a llenar con los mejores chascarrillos sobre la Lotería de Navidad. Un evento que genera tanta ilusión como memes en Twitter:

La gente: "Bueno, no nos ha tocado la lotería pero al menos tenemos salud"



2020: pic.twitter.com/kbXER9HlnY — El Humanoide (@ElHumanoide) December 22, 2020

El bombo de la loteria parece la olla de garbanzos de mi abuela #SorteoDeNavidad #LoteriaNavidad2020 pic.twitter.com/wMQIxfHFX9 — Alberto Franco (@Alber_franco) December 22, 2020

Pues nada, un año más en el que no me ha tocado ni la devolución #loteriadenavidad2020 pic.twitter.com/8ttxyMl3MZ — Lᴀᴜʀᴀ (@Lauriii888) December 22, 2020

Poco a poco la gente se acerca a la sucursal de doña manolita para cambiar el decimo por uno para el sorteo del niño pic.twitter.com/9L21urd0Z0 — Fer (@tirulifer) December 22, 2018

#LoteriaRTVE al final con tanta ilusión lo que nos queda es : pic.twitter.com/JG7wDS0Uvu — guillermo morales (@guillemorales61) December 22, 2020

El fin de año más esperado y diferente

Más allá de la polémica capa-edredón de Cristina Pedroche, en Twitter también hubo hueco para las comparaciones con años anteriores o incluso para recordarnos los hechos de una película que marcó toda una generación: Mad Max. Un clásico del cine en el que la población debía luchar por la supervivencia en plena crisis y que estaba ambientada en el actual 2021.

Gente en la puerta esperando que llegue el 2021. pic.twitter.com/1lX62retA6 — La Madre de Brian (@LaMadredeBrian) December 30, 2020

Nochevieja antes // Nochevieja ahora pic.twitter.com/arxp1L8dTW — MEMES FOR YOU (@TuitsMeme) December 29, 2020

Mis planes para Nochevieja : pic.twitter.com/fVkr31JgXo — MEMES FOR YOU (@TuitsMeme) December 30, 2020

La llegada de los Reyes Magos

Aunque el particular baile de José Luis Martínez Almeida con sus Majestades los Reyes Magos de Oriente se ha llevado la mayoría de los memes en Twitter, tampoco han faltado menciones al tradicional roscón de reyes o a los tradicionales regalos de la noche de reyes.

Los reyes me han traído lo mismo que me tocó en la lotería — La Tontalpueblo (@tontalpueblo) January 6, 2020

Por lo visto los reyes magos del Madrid de Almeida vienen cargaditos… además de con regalos. pic.twitter.com/p3KJXGcrux — El_TylerDurden 🖖👽 (@El_TylerDurden) January 4, 2021

Almeida ejecuta como nadie el baile... y cuando digo ejecuta me refiero a que lo asesina sin piedad. — Sergio Carbó (@sergiocarbom) January 4, 2021

Almeida soy yo ensayando el baile del festival de Navidad. pic.twitter.com/aOptiYcHaN — Maestra de pueblo (@maestradepueblo) January 4, 2021

No sé si me ha tocado un Rey Mago o una escultura del prerrománico 🤔#RoscondeReyes pic.twitter.com/Jf3rPw6wef — Vanesa LV (@vanesa144) January 5, 2021

Los reyes viendo que no te trajeron nada pic.twitter.com/5sa8LVRsKs — MemeViral (@MemeViraI) January 6, 2021

También te puede interesar...