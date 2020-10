En España, TikTok ha generado 14 millones de descargas en España, entre la App Store y Google Play. De hecho, en la actualidad, es la primera app más descargada y la que tiene un mayor tiempo de uso entre los menores españoles. Queda más que demostrado que cada día hay más personas que se unen a este fenómeno viral con el objeto de convertirse también en creadores de contenido en esta red social. En esta aplicación resulta muy importante "hacerse viral" para que tus videos sean mostrados a un mayor número de usuarios. Eso sí, si consigues que cada vez te siga y te vea más gente, puede que hayas encontrado no solo un hobbie, sino una profesión. Sí, lo que estás leyendo: se puede hacer dinero en TikTok.

¿Cómo se gana dinero en TikTok?

1. Aumenta tus seguidores

En primer lugar, lo que necesitas para ganar dinero en TikTok es tener un gran número de seguidores. Sin esas personas que ven continuamente tus videos, comparten y dan "like", lo sentimos pero tus videos no valen nada. En relación a esto, te puede surgir otra pregunta... ¿Cuántos seguidores necesito entonces para ganar dinero en TikTok? Pues la respuesta es más sencilla de lo que creías: a partir de los 1 0000 seguidores, puedes empezar a cobrar dinero en TikTok.

2. Sigue los "trends"

Para que TikTok te reconozca como un auténtico "tiktokero" has de caer en el contenido viral y hacerlo tuyo. Es decir, resulta muy importante (en ocasiones, no todos los días) seguir las tendencias que más estén destacando en un determinado momento. La fórmula perfecta para ganar dineron en TikTok no existe y resulta muy complejo cumplir con todos los puntos importantes: crear contenido original, único, de una temática en concreto, pero a su vez, unirse a tendencias y colaborar con otros creadores de la plataforma. Si crees que puedes poner en funcionamiento todos estos elementos... ¡Adelante!

3. Sé constante

No puedes permitirte el lujo de haber sido viral una vez y luego desaparecer de la aplicación... Ese no es el camino para ganar dinero. Necesitamos que tus videos los muestre la aplicación una y otra vez para que cada vez los vea más gente y estos se unan a tu comunidad y le den a "me gusta". Por eso, se recomienda ser constante y subir en torno a 3 contenidos diarios.

Requisitos para ganar dinero en TikTok

En primer lugar, es necesario solicitar formar parte del "fondo de creadores". Para ello, primero hay que cambiar la cuenta de la versión "personal" a una de "creador". Segundo, hay que cambiar a "cuenta Pro". Una vez que la cuenta ya se haya actualizado, en el perfil nos dejarán acceder a "Autor" y ahí a su vez a "Fondo para creadores de TikTok”.

Muy importante tener en cuenta que existen unos requisitos para ganar dinero en TikTok, es decir, para formar parte del fondo de creadores. Los tres principales requisitos son:

Ser mayor de 18 años, si no cumples con la mayoría de edad, no es posible ganar dinero. El mínimo de seguidores es de 10 000. Durante los últimos 30 días, haber tenido como mínimo 10 000 visualizaciones.

¿Cuánto dinero se puede ganar en TikTok?

No existen ningún "manual" que indique las cifras que se ganan en TikTok. Eso sí, si conocemos que se gana entre 2 a 3 céntimos por 1.000 visualizaciones. En consecuencia, se puede ganar en torno a 30 euros si el vídeo tiene más de un millón de visualizaciones. Por ejemplo, en el caso de Zach King que acumula unos 508,5 millones de ‘Me gusta’, este puede llegar a ganar entre 25.000 y 40.000 dólares por publicación aproximadamente.

También es cierto que donde se encuentra el dinero es en las colaboraciones con las marcas, como ocurre también en el caso de Instagram. Se calcula que se puede ganar entre 1 000 y 2 000 dólares por cada 10 000 visitas en un video en el que estés promocionando productos.

También son muy importantes los directos, así como una buena forma de empezar en TikTok para darnos a conocer. La plataforma pagaría en torno a 100 dólares por cada 10 000 personas que se conocen a estos videos en "live".