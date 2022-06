Las 10 mejores razas de perros pastores

Los perros son las mascotas preferidas de los españolas. Dentro del listado de todas las razas de perros que existen, hay algunos que son más populares que otros, y algunas razas que están preparadas genéticamente para determinados trabajos, a diferencia de otras, por ejemplo, existen razas de perros que están indicadas para la terapia, como el labrador retriever. De la misma forma, también existen los llamados "perros de pastoreo". En cuanto al servicio de pastoreo, se distinguen dos tipos: el de ovinos (corderos, ovejas) y el de bovinos (vacas). Por un lado, los de ovejas: el perro controla al rebaño para que no se disperse; por otro lado, los de vacas: son ellas las que se agrupan alrededor del perro para sentirse protegidas ante los ataques por parte de predadores. Aquí te contamos cuáles son las razas de perros más populares para el pastoreo.

Las mejores razas de perros pastores

1. Viejo pastor inglés

El viejo pastor inglés fue creado en Gran Bretaña para cuidar los rebaños tanto de vacas como de ovejas y llegó a ser en las últimas décadas una de las razas preferidas para desempeñar la tarea de pastoreo en climas fríos. Por ello, esta es otra de las mejores razas de perros pastores. En cualquier caso, hoy en día son perros que se adaptan bien a cualquier hogar y que necesitan una gran cantidad de aseo y mantenimiento, así como una cantidad adecuada de ejercicio físico.

Viejo pastor inglés

2. Gran pirineo

En el caso del perro gran pirineo, nos encontramos ante un perro de montaña de los Pirineos. Se trata de una raza de perro grande y majestuosa, usada tradicionalmente para proteger ganado ovino y empleado en los últimos años como perro de rescate y de terapia debido a su instinto pasivo y encantador. Según Experto Animal: "Este perro se mueve de forma perimetral alrededor del rebaño, patrullando constantemente y regresando sobre sus pasos de improviso".

Gran Pirineo

3. Pastor australiano

El pastor australiano es una raza de perro de pastoreo que se desarrolló en el norte de España, en Asturias, el País Vasco y Navarra, y que los emigrantes lo llevaron a Estados Unidos y Australia. Adquirieron su nombre por la asociación con los pastores vascos que vinieron a los Estados Unidos desde Australia. Hoy en día es un perro doméstico, aunque durante décadas los perros de pastor australianos han sido valorados por los ganaderos debido a su versatilidad inherente y formación.

Pastor australiano

4. Collie barbudo

El collie barbudo es un perro originario de Escocia, donde se originó de una raza de pastores húngaros importados en 1514. En cuanto a sus características, se trata de un perro inteligente, fácil de adiestrar y vivaz, y que no presenta signos de nerviosismo o agresividad. Es una buena mascota, con buen trato con niños. De la misma forma, durante mucho tiempo, fue usado para el pastoreo.

Collie barbudo

5. Malinois belga

El pastor belga malinois es una de las cuatro variedades de la raza canina de pastor belga. Su nombre proviene de la ciudad belga de Malinas —en neerlandés Mechelen, en francés Malines—, localidad en la que nació. Aunque estos son perros de pastoreo, actualmente se utilizan más como perros policía o militares.

Malinois belga

6. Pastor rumano de Mioritza

El Perro pastor de Mioritic es una raza de perro guardián de ganado originario de los montes Cárpatos, en Rumanía. Utilizado como protector del ganado, está muy apegado a la familia y va allí donde vayan aquellos a quienes se ataca. Debido a este apego para con sus dueños, su entrenamiento debe comenzar una vez que el cachorro se ha acostumbrado a las personas y bien socializado.

pastor rumano

7. Pastor bergamasco

El Bergamasco es una raza de perro originaria de los Alpes italianos, empleado como perro pastor. Su aspecto recuerda al del Komondor, perro húngaro. Como curiosidad, a pesar de perros de pastoreo, no necesitan tanta energía como el resto de los perros pastores.

Pastor bergamasco

8. Border collie

Según Experto Animal, el border collie está considerado como el mejor perro pastor de ovejas, aunque también es apto para pastorear vacas. Es un perro extraordinariamente inteligente, capaz de atender al instante las órdenes que el pastor le dicta. Posee un instinto natural para el pastoreo y, de hecho, sabe perfectamente qué debe realizar para tener al rebaño controlado y protegido. Por ello, es el perro cuidador de ovejas y vacas por excelencia.

Border collie

9. Corgi

El Corgi galés de Pembroke es una raza de perro pequeño nativo de Gran Bretaña. Se ha desempeñado durante siglos como perro pastor, y se le considera uno de los perros más antiguos de Gran Bretaña. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que pueden ladrar mucho. Pueden ser pequeños, pero necesitan mucho ejercicio y pueden desarrollar sobrepeso fácilmente.

Corgi

10. Pastor alemán

Al igual que el border collie, el pastor alemán es uno de los perros pastores por excelencia. Concretamente, son buenos tanto para el pastoreo de ovejas como para las vacas, aunque son más adecuados para el primer grupo. Sin embargo, Experto Animal nos cuenta que no son aptos para cuidar animales de pluma (gansos, ocas, patos, etc.), puesto que despiertan excesivamente el instinto predador de este can.

Pastor alemán

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan