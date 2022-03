En España, los perros y los gatos son las mascotas reconocidas como ideales para el hogar. Sin embargo, para aquellos que tengan una mascota, ahora deberán conocer sus nuevos derechos y deberes. Por ejemplo, según la nueva Ley de Protección Animal, es necesario adoptar las medidas necesarias para evitar la reproducción incontrolada de los animales de compañía. En el caso de las perras, para evitar todas las consecuencias de su celo, se recomienda la esterilización. ¿Conoces cuánto dura el celo de una perra? Aquí te damos una respuesta, según Experto Animal.

¿Cómo es el celo de esta perra?

Según la definición científica: "El ciclo estral, ciclo reproductivo o ciclo del celo es el conjunto de acontecimientos fisiológicos recurrentes que son inducidos por las hormonas reproductivas en la mayoría de las hembras mamíferas terias."

Según cuenta Experto Animal, el ciclo estral se divide en las fases siguientes, de las que el proestro y el estro se consideran como el período de celo:

1. Proestro: esta fase se caracteriza por la emisión, a través de la vulva, de un líquido sanguinolento. La coloración puede variar entre el rosa y el amarillo. La vulva estará hinchada. También se producen feromonas que atraen a los machos, aunque la perra al principio no estará receptiva para la monta. El proestro dura una media de 9 días.

2. Estro: también recibe el nombre de celo receptivo, por lo que va a concluir cuando la perra vuelve a rechazar al macho. La secreción en este período es rosácea. En el estro se produce la ovulación y son los días fértiles de una perra. El estro dura entre 7 y 9 días.

3. Diestro: comienza cuando la hembra rechaza aparearse. El macho también pierde el interés.

4. Anestro: se caracteriza por la inactividad sexual, que concluye con el comienzo de un nuevo ciclo, volviendo a entrar la perra en proestro.

Síntomas del celo en las perras

Según Experto Animal, los síntomas del primer celo de una perra a los que tendremos que atender para identificar este período son los siguientes:

- Secreción sanguinolenta procedente de la vulva que va a adquirir diferentes tonalidades.

- Hinchazón y ablandamiento de la vulva.

- Los machos no castrados mostrarán un interés evidente por la perra.

- Al inicio de esta fase la perra rechazará a los machos, sentándose si la intentan montar, apartándose, gruñendo o intentando morder.

- En cambio, al final, sí aceptará el apareamiento y lo demostrará levantando la cola, apartándola hacia un lateral, elevando la pelvis y presentando la vulva si nota un roce en la zona posterior.

¿Cómo calmar la ansiedad durante el celo de la perra?

La mejor solución para que tu perra no sufra ansiedad durante el celo es ir a la raíz del problema: deberás esterilizarla, en caso de que no quieras obtener cachorros de ella. En cualquier caso, debes consultar a tu veterinario. En caso de todavía no puedas esterilizar a tu perra, aquí te damos una serie de consejos básicos para calmar la ansiedad de tu perrita:

- Recuerda darle comida más nutritiva a tu perra mientras está con el celo. Necesita más nutrientes para no debilitarse y encontrarse mal.

- No dejes de pasearla para que esté lo más activa posible físicamente y mentalmente. Para ello, también te recomendamos que juegues mucho con ella y le prepares juegos de olfato en casa.

- También ofrécele mucho cariño: con caricias, limpiándola y acicalándola.

- Puedes darle plantas para la ansiedad buenas para perras en celo. Pero todo esto deberás consultarlo con tu veterinario.

