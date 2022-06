Las diez palabras mal escritas de forma recurrente en español

La sociedad española suele tener dudas a la hora de escribir determinadas palabras o que simplemente realiza búsquedas para evitar tener faltas de ortografía. De hecho, ocurre que hay faltas de ortografía y errores gramaticales que son recurrentes a pesar de las búsquedas. La Real Academia de la Lengua (RAE) es aquella que se encarga de regular todas aquellas palabras presentes en el idioma para que los ciudadanos sepan como utilizarlas de forma correcta y adecuada. Su importancia radica en que la ortografía y la gramática existen para que el lenguaje escrito se entienda bien. Por eso, a continuación mostramos términos o palabras que suelen ser escritos incorrectamente.

Palabras mal escritas

Aquí recopilamos varias de las faltas de ortografía más comunes en el español, gracias a un estudio realizado por RUBIO:

1. Idiosincrasia

Según la RAE, idiosincrasia significa: "Rasgos, temperamento, carácter, etc., distintivos y propios de un individuo o de una colectividad". En muchas ocasiones nos podemos encontrar el término "idiosincracia", sin embargo, se trata de una incorreción, puesto que la única forma correcta es "idiosincrasia".

2. Acérrimo

Con respecto a "acérrimo", la RAE lo define como "muy fuerte, vigoroso o tenaz" así como "intransigente, fanático, extremado". En muchas ocasiones se confunde "acérrimo" con "aférrimo", sin embargo, este último término no existe.

3. Prever

Según la RAE, "prever" es "ver con anticipación"; "conocer, conjeturar por algunas señales o indicios lo que ha de suceder"; "disponer o preparar medios contra futuras contingencias". Cuando buscamos "preveer", la RAE nos avisa de que esta palabra no está en el diccionario.

4. Convalecencia

Para "convalecencia", la RAE nos dice que es "estado del convaleciente". "Convalecer" significa "recobrar las fuerzas perdidas por una enfermedad". La única forma correcta es "convalencia" y no "convalescencia", como podemos ver en algunas ocasiones.

5. Surrealista

Surrealista significa: "Perteneciente o relativo al surrealismo"; "Seguidor del surrealismo" e "irracional o absurdo". Sin embargo, la palabra "subrrealista" no está en el Diccionario.

6. Beneficencia

La RAE define "beneficencia" como "acción y efecto de hacer el bien a los demás" así como "conjunto de instituciones y servicios de ayuda a los necesitados". Para los que duden sobre cómo se escribe: siempre "beneficencia" y no "beneficiencia".

7. Vicisitud

Vicisitud significa "orden sucesivo o alternativo de algo", así como "inconstancia o alternativa de sucesos prósperos y adversos". En muchas ocasiones nos encontramos el término "visicitud" por la confusión de sílabas, sin embargo, la única forma aceptada por la RAE es "vicisitud".

8. Sucinto

Sucinto significa "breve, compendioso" y "recogido o ceñido por abajo". La RAE específica que el término "suscinto" no existe.

9. Escéptico

"Escéptico" es aquel que "que profesa el escepticismo" o aquel "que no cree o afecta no creer". Importante tener en cuenta que se escribe con "s" y no con "x", es decir, "excéptico" es un término erróneo.

10. Fidedigno

"Fidedigno" se utiliza para aquello que es "digno de fe y crédito". Muchas personas pueden creer que la forma correcta es "fideligno", sin embargo, la RAE solo admite "fidedigno".

