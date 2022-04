Estos son los idiomas más difíciles del mundo

Según un reciente estudio del Washington Post, se calcula en el mundo existen unas 7.100 las lenguas. De los cuales, los más hablados del mundo son inglés, chino mandarín, hindi, español, francés, árabe, bengalí, ruso, portugués, indonesio... Sin embargo, de todos estos, ¿sabes cuáles son los más difíciles de aprender? Según la plataforma de idiomas Blendex, esta es la lista de los diez idiomas más difíciles de aprender como segundo idioma.

Los 10 idiomas más difíciles de aprender

1. Árabe

¿Cuál es el idioma más difícil de aprender? La respuesta es el árabe, que se trata de uno de los idiomas con más hablantes del mundo. Se trata de una macrolengua, puesto que tiene muchos dialectos. Hay que tener en cuenta que el árabe estándar es entendido (generalmente) por la mayoría de los árabes, pero no se habla en la calle. Su escritura tiene muchas curiosidades: es ligada y cursiva; se escribe de derecha a izquierda (a excepción de los números); la forma de la letra está influida por la posición que ocupa en las palabras; no tiene mayúsculas; no se permite la división de la palabra a final de renglón, y hay vocales cortas y vocales largas que se expresan. Además, solo tiene 3 vocales y posee un vocabulario muy extenso. Estas son algunas de las curiosidades del árabe.

2. Chino

Al igual que el árabe, el chino también es un conjunto de dialectos hablados en el centro, norte y suroeste de China, que son inteligibles entre sí. De hecho, algunos estudiosos optan por considerar a estos dialectos como idiomas diferentes. Entre las complejidades de aprender chino están las siguientes:

- Existen cuatro tonos en la pronunciación que pueden llegar a ser casi imperceptibles.

- Existe una gran cantidad de palabras homófonas, pero cuyo significado puede variar dependiendo del contexto.

- Los caracteres son susceptibles de cambiar en su significado solo con la adicción de un simple trazo.

- Ausencia de casos o declinaciones, la ausencia de género masculino o femenino, la ausencia de plurales, la nula conjugación de los verbos.

3. Japonés

En tercer lugar se encuentra el japonés, otra de las lenguas más complejas a la hora de aprenderlo. Esto tiene que ver sobre todo con su sistema de escritura, que combina pictogramas llamados kanji importados del chino con dos formas diferentes de escritura japonesa. En cualquier caso, la gramática básica es muy simple, las reglas de pronunciación son sorprendentemente normales y el alfabeto japonés es sencillo. Sin embargo, según una encuesta del Instituto Cervantes de Tokio, los japoneses dicen que el idioma extranjero más complicado es el español.

4. Ruso

Con respecto al ruso, se trata de un idioma sin reglas. En el idioma ruso no hay reglas para las sílabas cerradas y abiertas para comprender su pronunciación. También hay que tener en cuenta que el ruso posee dos pares de consonantes: simples y palatalizadas. Además, resulta muy complejo el uso de los prefijos y sufijos, los cuales llevan a que el significado de determinada palabra sea completamente diferente.

5. Húngaro

Con respecto a la lengua europea más complicada de aprender, existe controversia con si es el húngaro o el euskera. Las complejidades del húngaro tiene que ver con que posee al menos dos conjugaciones de cada verbo, no distingue géneros, las estructuras de las oraciones y la gran cantidad de excepciones, además de la casi nula exposición de esta lengua en el exterior.

6. Euskera

El euskera es sin duda una de las lenguas más curiosas y complejas del mundo. Se trata del idioma más antiguo de Europa y su origen aún no está totalmente resuelto, y además, no comparte conexiones con ningún otro idioma puesto que evolucionó aisladamente a lo largo de los siglos. Lo más complejo tiene que ver con su estructura y vocabulario, que poseen una singular complejidad, ya que sus palabras pueden cambiar de significado al agregarle uno de los cientos de sufijos, prefijos e infijos que existen en esta lengua.

7. Islandés

Con respecto al islandés, hay que tener en cuenta que es una lengua tremendamente arcaica, que ha cambiado muy poco desde la era de los vikingos. En consecuencia, debido a esta poca evolución, existe una gran similitud entre la gramática moderna y la antigua. También resulta muy curioso el hecho de que no importan palabras de otras lenguas, sino que prefieren crear palabras nuevas y compuestas.

8. Polaco

El origen del idioma polaco se remonta al siglo X. Sus complejidades se vinculan a las declinaciones. En polaco, existen los casos nominativo, genitivo, dativo, acusativo, instrumental, locativo y vocativo para sustantivos, pronombres y adjetivos que también se duplican cuando se agregan los plurales. Son 14 casos en total. Además, su pronunciación también es muy complicada. No sólo esto, sino que el aprendizaje de su vocabulario es de los más difíciles.

9. Alemán

Se suele decir que el alemán es uno de los idiomas más complejos de aprender, aunque no es el más difícil de todos. Entre las cosas más complicadas de aprender alemán, se encuentran las siguientes: gran cantidad de verbos y sustantivos; tiene cuatro tipos diferentes de flexiones nominales y tres de géneros, además de tres tipos de determinantes e infinitivos múltiples…

10. Finlandés

El finlandés es un idioma muy exigente. Esto tiene que ver con que se trata de un idioma muy fonológico. Si bien es cierto que la pronunciación es muy compleja, la entonación del finés es curiosamente más sencilla en comparación con el español.

