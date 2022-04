¿De dónde proviene la expresión ‘Estar de cháchara’?

En español o castellano posee muchas expresiones muy curiosas, por ejemplo, ¿de dónde proviene la expresión 'encontrar a tu media naranja? No solo existe esa, sino que usamos muchas otras como "dar gato por liebre" o "a ojo de buen cubero". Además de estas existen muchas otras, como es el caso de la frase "estar de cháchara", que usamos en muchas ocasiones, pero que no conocemos realmente cuál es el origen de esta expresión. Para despejar dudas, aquí te contamos los posibles orígenes de esta expresión, su significado y su uso contextual.

¿Cuál es el origen de la expresión española "estar de cháchara"?

La RAE recoge el término "cháchara" y le otorga los siguientes significados: "Conversación frívola"; "Abundancia de palabras inútiles"; "Baratijas, cachivaches". Además, nos dice que este término proviene de una palabra italiana, "chiacchiera". En italiano, "chiacchiera" significa "charla", "conversación", "habla"... Este es el significado que el español le otorga también. En cualquier caso, la RAE la añade el calificativo de "inútil", sin embargo, no va implícito en el uso del hablante, es decir, una cháchara en castellano puede ser inútil o puede ser útil, en tanto que se usa con el significado amplio de "conversación".

No le otorgamos el calificativo de "inútil", pero sí que puede ocurrir que una "cháchara" sea una conversación sobre temas que no son extremadamente importantes. Es decir, "estar de cháchara" hace referencia una conversación coloquial sobre temas intrascendentes para pasar el rato.

¿Cuál es el momento en qué se empezó a usar la expresión "estar de cháchara"?

No existe una fuente de información concreta que nos pueda decir cuando empezó a usarse la expresión "estar de cháchara" debido a que no existen obras antiguas que recojan la utilización. De tal forma, no sabemos cuál es el origen exacto de la expresión, sino que existen varias teorías. La opción con más posibilidades sobre el surgimiento de esta frase tiene que ver con que posiblemente provenga también del italiano, concretamente de la locución "Essere in chiacchiera", utilizada para referirse a una charla intranscendental o que alguien dice cosas vanas e inconclusas.

Ejemplos del uso de la expresión "estar de cháchara"

- La abuela y el abuelo estaban de cháchara y no nos han hecho caso.

- ¡Niños! ¡Dejad la cháchara y atended a la explicación!

- A mi padre le encanta estar de cháchara...

