10 pueblos bonitos que te encontrarás haciendo el Camino de Santiago

El 2021 no es solo el año de la reactivación turística en España y el regreso paulatino a la normalidad, sino que también es Año Jacobeo. Conocido también como Año Jubilar o Año Santo Compostelano, esta celebración se produce cuando el día de Santiago Apóstol (25 de julio) coincide con un domingo. Durante esta festividad, los creyentes que visten la tumba del Santo podrán obtener la indulgencia plenaria, que consiste en el perdón de todos sus pecados. Es, por tanto, una época ideal para conocer los pueblos del Camino de Santiago y realizar esta famosa peregrinación (tanto si se es cristiano como si no). Además, no olvides que puedes hacer el Camino de Santiago hasta en bicicleta.

Civitatis, la empresa líder en la venta de visitas guiadas, excursiones y free tours en español por todo el mundo, ha preparado un listado sobre los pueblos más bonitos del Camino de Santiago para visitar en Año Jacobeo y exprimir al máximo esta histórica ruta.

1. Sahagún, peregrinaje desde la Alta Edad Media

Uno de los pueblos del Camino de Santiago francés más bonitos y emblemáticos es Sahagún. Este antiguo asentamiento medieval es la primera etapa de la ruta de peregrinación dentro de la provincia de León. Además de disponer de varios albergues y demás servicios para el peregrino, esta localidad posee un impresionante conjunto monumental donde destaca la iglesia de San Tirso, la de San Lorenzo y las ruinas del monasterio de San Benito, una capilla del siglo XII declarada Bien de Interés Cultural.

Sahagún

2. Castrojeriz, un pueblo del Camino de Santiago que enamora

Ubicado en la provincia de Burgos, Castrojeriz es otro de los pueblos del Camino que sorprende por su historia y su bello patrimonio. Rodeado por el Páramo de Mostelares y el río Odra, lo primero que sorprende de esta aldea es el monasterio de San Antón, un lugar que antaño servía como hospital de los peregrinos que realizaban el Camino. Paseando por sus calles es posible conocer otros lugares de culto como la Colegiata de Nuestra Señora del Manzano y descubrir cómo afectó a algunos monumentos el terremoto de Lisboa del año 1755.

Castrojeriz

3. Nájera, siguiendo el Camino de Santiago por La Rioja

Un total de 576 kilómetros separan Nájera de Santiago de Compostela. Si bien este lugar no aparecía en los trazados originales del Camino de Santiago allá por el siglo X, los avances de la Reconquista permitieron a los monarcas Sancho III y Alfonso VI ir ampliando esta ruta de peregrinaje por otros territorios. Así es cómo esta localidad pasó a formar parte del recorrido. Aquí destaca el monasterio de Santa María La Real que, tras su construcción en el siglo XI, llegó a ser en sede episcopal y Panteón Real.

Nájera

4. Roncesvalles en la frontera con Francia

Otro de los pueblos del Camino de Santiago que merece la pena conocer es Roncesvalles, enclave fundamental para los peregrinos llegados de Francia. Cobijo de caminantes desde siglos atrás, esta localidad del Pirineo navarro destaca por la Real Colegiata de Santa María. Este monumento del siglo XIII, excelente ejemplo del estilo gótico, fue levantado para ser el lugar de enterramiento del rey Sancho VII, el Fuerte.

Roncesvalles

5. Monforte de Lemos, la capital de la Ribera Sacra

Mucho más cerca del destino final del Camino de Santiago y, también, de mayor extensión que las localidades anteriores, se encuentra Monforte de Lemos. La capital de la Ribeira Sacra no es un pueblo, sino una ciudad, pero su popularidad y belleza merecen pertenecer a este listado. Emplazado al sur de la provincia de Lugo, este lugar pertenece al llamado Camino de Invierno, una ruta utilizada por los peregrinos para evitar las cumbres nevadas del Camino francés.

Monforte de Lemos

6. Astorga y el legado de Guadí para el Camino de Santiago

Famosa ya desde tiempos del Antiguo Imperio Romano por ser una de las cabeceras de la calzada de la Vía de la Plata, Astorga ha mantenido su relevancia en la historia como enclave estratégico del Camino de Santiago. Su famoso Palacio Episcopal, obra de Gaudí, es uno de sus edificios más representativos y uno de los pocos monumentos que el célebre arquitecto proyectó fuera de Cataluña.

Astorga

7. O Cebreiro o El Cebrero, un pueblo con mucho encanto

Otro de los pequeños y míticos pueblos del Camino de Santiago es O Cebreiro (o El Cebrero). Ubicado a 1300 metros de altitud, en la provincia de Lugo, es uno de los últimos tramos de la ruta de peregrinación. Además, cuenta con una de las iglesias prerrománicas más antiguas del Camino de Santiago. Durante la visita, también llama la atención sus casas de piedra con tejados de paja.

O Cebreiro o El Cebrero

8. Cangas de Onís y la unión de dos rutas de peregrinación

En Asturias se halla la montañosa y ribereña Cangas de Onís, un coqueto pueblo integrado en el Parque Nacional de Picos de Europa. Cautiva a los turistas por el entorno que lo rodea y su puente romano, declarado Monumento Histórico Artístico.

Cangas de Onís forma parte de las etapas de otra de las peregrinaciones más populares de España, la ruta de Covadonga, una caminata que conecta en Oviedo con el Camino de Santiago. Un trazado alternativo que permite conocer dos enclaves religiosos realmente importantes.

Cangas de Onís

9. Tresviso, un pueblo del Camino de Santiago para desconectar

Olor a leña, vistas de increíbles montañas y el continuo sonido de los cencerros de vacas y cabras envuelven a Tresviso. El pueblo forma parte del llamado Camino Vadiniense, una ruta jacobea situada entre Cantabria y Castilla y León uniendo el Camino del Norte y el Camino Francés. A pesar de no formar parte de las rutas más conocidas, es una de las mejores para profundizar en el paisaje de los Picos de Europa.

Tresviso

10. Laredo y los encantos del norte

Siguiendo en Cantabria se encuentra Laredo, una villa del Camino del Norte que aún conserva un antiguo hospital del siglo XV que acogía a los peregrinos que llegaban de otros pueblos del Camino de Santiago. Para aquellos que quieran darse un chapuzón, la playa Salvé es un lugar idóneo para hacerlo. Porque sí, la ruta jacobea tiene planes para todos los gustos.

Laredo

