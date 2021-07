Los mejores vermús de España para disfrutar del verano

A día de hoy nos encontramos con que Perucchi sigue siendo un vermú que destaca. Según cuentan ellos mismos: " El Vermouth Perucchi es un producto único, ya que fue el primer vermut creado en España en 1876 por Don Augustus Perucchi. Su delicado sabor es el resultado de una selección de vinos y mistelas procedentes del Alt Ampurdà, Valencia y La Mancha macerados con una combinación especial de más de 50 variedades de hierbas, frutas y raíces."

Perucchi combina tradición y autenticidad. "C on el objetivo de mantener la tradición y autenticidad, muchos de los depósitos donde envejecen las soleras centenarias son los mismos que instaló Don Augustus Perucchi en sus inicios. Dentro de cada botella de Vermouth Perucchi, hay un pequeño porcentaje de vermouth de más de 150 años. Todos los productos utilizados son naturales y no se les añade ningún conservante ni antioxidante." Por ello, a continuación vamos a hablar de algunos de los mejores productos:

1. Vermouth Bianco

Único vermouth dulce con más de 20 botánicos naturales según la receta de Augustus Perucchi creada en 1876, sin conservantes ni colorantes. Con hielo, piel de limón y aceituna o como componente en tu cocktail Manhattan.