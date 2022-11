El mejor queso del mundo está en España

🏅Contents d’anunciar-vos que ens enduem a casa dos guardons del #WorldCheeseAwards2022 I Un Or pel Garrotxa, semi-curat de cabra I Un Bronze pel Lupulus, curat de vaca eco rentat amb cervesa



És un honor rebre reconeixements de caire internacional I Thank you @guildoffinefood 🤲 pic.twitter.com/snr9QpaJwX