La ciudad de España en la que peor castellano se habla

España cuenta con 17 comunidades autónomas y 2 ciudades con estatuto de autonomía, que son Ceuta y Melilla. Además, en el Estado español coexisten seis lenguas oficiales: castellano, catalán, valenciano, gallego, euskera y aranés.

Esto puede generar dificultades a la hora de considerar cuáles son las zonas en las que mejor se habla el castellano y cuáles podrían ser aquellas en las que se habla "peor" el español. Recientemente el INE ha mostrado las estadísticas de la Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas (ECEPOV) y en consecuencia, podemos saber cuál es ese lugar español en el que peor se habla castellano.

Melilla y Murcia

La encuesta ha puesto de manifiesto que un 93,5% de la población murciana tiene un buen nivel de conocimiento de lengua castellana, el segundo porcentaje más bajo de toda España, solo por detrás de la Ciudad Autónoma de Melilla, con 93,4%. Esto quiere decir que no llegan al 100%, es decir, que no toda la población maneja bien el castellano, y se considera que son aquellos lugares en los que "peor" se habla el español.

[Esta es la ciudad española escogida como la mejor del mundo]

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que esto es susceptible de ser subjetivo, debido a que aquellas comunidades autónomas que son bilingües, como son Galicia, Cataluña y País Vasco (entre otras) podrían ser sometidas a un examen más exhaustivo, a través del que se podría ver que determinada parte de la población tampoco habla bien castellano.

Sin embargo, las estadísticas del INE ponen de manifiesto que sería Murcia y Melilla aquellos lugares del sur de España en los que no se habla castellano a la perfección. No quiere decir en ningún caso la población de estos lugares no tenga un manejo del idioma, debido a que todo el territorio español se encuentra castellanizado.

[Estas son las comunidades autónomas más queridas y odiadas por los españoles]

Curiosamente, este estudio nos muestra que el segundo idioma que mejor se habla en Murcia es el inglés. De hecho, hasta el 12,6% de los murcianos entiende, lee, habla y escribe correctamente este idioma extranjero, algo que, sin embargo, puede que no ocurra en otras zonas de España.

[30 curiosidades de España y los españoles que quizás no sabías]

En cuanto al "mejor español hablado" hay muchos expertos que se empeñan en establecer que la zona en la que quedan encuadradas las provincias de Burgos, Palencia, Salamanca y Valladolid sería aquella zona de España en la que mejor se habla el castellano.

Sigue los temas que te interesan