Estos son los crímenes sin resolver más famosos de la historia

Algunos crímenes han impactado fuertemente al mundo, por la crueldad de los mismos... De la misma forma, algunos asesinatos que se han producido en las últimas décadas (y en los últimos siglos) siguen resonando en los medios de comunicación por no haber sido resueltos todavía. Algunos de estos crímenes han afectado mucho a la sociedad española, como es el caso de el caso Alcácer. Además de este crimen ocurrido en España, hay otros muy famosos. Aquí te los contamos:

El crimen de Jonbenét Ramsey

El asesinato de JonBenét Ramsey es uno de los casos de homicidio más curiosos y famosos de la historia de Estados Unidos. Fue el asesinato de una niña estadounidense de seis años de edad que ocurrió dentro de su casa familiar en Boulder, Colorado.

JonBenét Ramsey fue encontrada asesinada en su casa el día de Navidad de 1996. Fue su padre, John, quién encontró el cuerpo de la niña en el sótano de su casa unas siete horas después de haber sido denunciada como persona desaparecida.

El informe de la autopsia declaró que la causa oficial de la muerte de JonBenét fue "asfixia por estrangulación asociada con trauma craneoencefálico". Sin embargo, nunca se ha llegado a determinar quién lo hizo. En cualquier caso, las únicas personas que se sabía que estaban en la casa la noche de la muerte de JonBenét eran su familia inmediata: Patsy y John Ramsey y su hijo Burke.

Madeleine McCann

La desaparición de Madeleine McCann es uno de los más mediáticos de la historia de Europa. Madeleine McCann es una niña de tres años que desapareció de su cama en la noche del 3 de mayo de 2007 en un apartamento de vacaciones en un centro turístico de Praia da Luz, en la región de Algarve, Portugal.

Los padres de Madeleine estaban de vacaciones en el Algarve con unos amigos de su familia con sus respectivos hijos. Los padres dejaron a Madeleine y a sus dos hermanos durmiendo a las 20:30 en su apartamento, mientras ellos se iban a cenar a un restaurante cerca.

En cualquier caso, los padres iban a vigilar a los pequeños cada media hora. Sin embargo, a las 22.00 la madre descubrió que la menor no estaba en su cama, pero sí sus dos hermanos.

A día de hoy todavía no se sabe quién se llevó a la niña de la habitación, ni su paradero. Además, el cuerpo de la niña nunca apareció, así que realmente no se sabe si habrá fallecido o no.

Jack el destripador

Jack el Destripador es uno de los asesinos más famosos de la historia. Sin embargo, este es el nombre dado a un asesino en serie sin identificar al que se le atribuyen al menos cinco homicidios en el barrio londinense de Whitechapel en 1888.

El modus operandi de este asesino estuvo caracterizado por cortes en la garganta, mutilaciones en las áreas genital y abdominal, extirpación de órganos y desfiguración del rostro de mujeres.

Algunos de los sospechosos a los que se investigó fueron Montague Druitt, Severin Klosowski, Aaron Kosminski y Francis Tumblety. Sin embargo, nunca se ha logrado saber quién estuvo detrás de estos asesinatos.

Caso Alcácer

Se conoce como crimen de Alcácer al secuestro, violación, tortura y asesinato de Miriam, Toñi y Desirée, tres adolescentes de catorce y quince años del municipio valenciano de Alcácer. Sus cuerpos fueron hallados el 27 de enero de 1993 semienterrados en un paraje montañoso de la localidad de Tous.

Han pasado ya casi 30 años de este crimen, sin embargo, todavía no está cerrado del todo. De hecho, este crimen se juzgó en 1997 con Miguel Ricart como único procesado, y fue condenado a 170 años de prisión. Sin embargo, Miguel Ricart salió de la cárcel en noviembre de 2013, tras ver reducida su sentencia a 21 años por la suspensión de la denominada doctrina Parot.

Miguel Ricart probablemente no fue la única persona que participó de estos asesinatos. De hecho, los jueces de la Audiencia Provincial de Valencia consideraran que otro varón identificado que no fue detenido (Anglés) y posiblemente alguna otra persona más participaron de este crimen. Anglés podría estar escondido en cualquier lugar del planeta, y la otra persona nunca se supo quién podría haber sido.

Aidée Mendoza

Aidée Mendoza murió en 2019 en un centro escolar de la Ciudad de México. Según se conoce, un sonido repentino se produjo en un aula y acto seguido, Aideé Mendoza, cayó al suelo y se desangró. Este sonido procedía de un disparo, de un arma de fuego, que atravesó el salón de clases. Sin embargo, todavía no se sabe quién disparó a Aidée.

