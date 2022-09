Estas son las cosas curiosas que Kate Middleton tiene prohibido hacer

El fallecimiento de la reina Isabel II deja Reino Unido en manos de Carlos III (73 años). En caso de fallecer este, el heredero al trono sería Guillermo de Gales (40), junto a su mujer, la nueva princesa de Gales, también conocida como Kate Middleton (40).

Las miradas siempre han estado puestas sobre la ahora conocida como Catalina de Gales, sin embargo, actualmente el número de obligaciones y exigencias que recaen sobre ella ha aumentado. En este sentido, Catherine Elizabeth Middleton tiene una serie de actividades prohibidas, según protocolo, así como otras restricciones que afectan a toda la Casa Real Británica.

Los juegos de mesa

Puede resultar llamativo, pero así es: en la Casa Real Británica están prohibidos los juegos de mesa. Esta prohibición no afecta, por tanto, únicamente a Kate, sino a todos. Concretamente, el juego que está vetado es el Monopoly. Así lo declaró el Príncipe Andrew por considerarlo "un juego conflictivo".

Los autógrafos

Tanto Kate como Guillermo tienen prohibido firmar autógrafos. Si bien es cierto que esta es una práctica que no se viene haciendo mucho, está completamente prohibido por la posibilidad de que se falsifique la firma de Kate, o de cualquier otro miembro de la familia real.

Muestras de afecto en público

Según publicó la revista Vogue el 5 de mayo de 2021, la familia real británica no puede mostrar cariño en público. Esto quiere decir que están prohibidos los abrazos y los besos, ya sea con los demás o entre ellos. Esto prohibiría a Kate darle besos hasta sus propios hijos. Si bien es cierto que en algunas ocasiones la hemos visto "saltarse el protocolo" debido a que suele mostrarse afectuosa con sus hijos.

Aceptar regalos

En cuanto a los regalos, la prohibición es un poco más laxa. Esto quiere decir que sí que hay algunos obsequios que la princesa puede recibir. Para que quede claro cuáles sí y cuáles no, existe una lista en la que quedan recogidas las posibilidades. Sería importante tener en cuenta que los regalos que reciba la princesa no la pueden poner en una situación comprometida con la persona que da el presente.

Faldas cortas

Como puede resultar obvio según el protocolo, la princesa de Gales no puede llevar faldas cortas ni ropa corta en general. Sus faldas y vestidos deben ir a la altura de las rodillas, o incluso más abajo. Estas son normas que en general tienen todas las mujeres de la Casa Real. Este no fue el caso de Lady Di, que dentro de las normales reales, sí que consiguió tener su propio estilo e incluso vestir vestidos cortos.

Por supuesto, a la hora de hacer compras, Catalina nunca podrá ir sola. De hecho, es muy probable que compren la ropa por ella, para que esta no tenga que acudir a tiendas, con todo lo que ello conviene.

Cambiar de dieta

En cuanto a la dieta, la princesa de Gales lleva una rutina muy concreta. El chef de la realeza admitió en una ocasión en una entrevista para el periódico 'The Telegraph', retomada por 'Express' el 10 de octubre de 2021, que Kate durante sus cenas no consume carbohidratos.

De la misma manera, la Familia Real nunca come mariscos, ni tampoco ningún tipo de pescado. Esta es una restricción que no sale afecta a Kate, sino a toda la familia en general, aunque no sabemos cuál es la razón. Seguramente se haya establecido esta norma para evitar intoxicaciones.

Color de uñas

De la misma forma, Kate Middleton no puede escoger ni el color de uñas que quiere lucir. Esto supone que no puede utilizar colores fuertes ni extravagantes, sino tonos suaves y claros, que no llamen mucho la atención.

En general, todas estas normas ponen de manifiesto que la princesa de Gales no debería llamar la atención. Se espera de Catalina que sea una mujer elegante, que se debería mostrar en ocasiones incluso fría, y que parece que debe demostrar tener un carácter y una personalidad un tanto fuerte y equilibrada.

