La serie que se ha convertido en el gran fenómeno de Netflix que nadie esperaba

Los éxitos más bonitos son los que nadie se espera. Estaba claro que apuestas fuertes de Netflix como The Crown iban a funcionar con un público que los espera y los conoce, pero son esas pequeñas sorpresas de la plataforma las que animan la temporada de series. No todo puede ser Stranger Things o Élite. Uno se deja cautivar con esas que no conoce. Ocurrió en marzo con Unorthodox, la miniserie alemana de tres episodios que se convirtió en un fenómeno sorpresa. Ha pasado este mes con Gambito de dama, la miniserie de la plataforma que se ha convertido en menos de un mes en el pelotazo que nadie esperaba.

Tal ha sido el fervor con la serie protagonizada por Anya Taylor-Jones, que la propia Netflix ha reconocido que ya es la miniserie más vista de la historia de la plataforma. Desde su estreno el pasado 23 de octubre ha sido vista por más de 62 millones de personas. Unas cifras que la ponen a la altura de películas originales como El irlandés. En los datos ofrecidos por la compañía se explica que ha entrado en el top 10 de 92 países, y que en 63 de ellos ha llegado a ser número uno. Hay que aclarar, que para ellos un visionado se corresponde a cualquier usuario que haya visto más de dos minutos de un episodio, lo que consideran que no es un pinchazo 'casual' y que tras ese tiempo es porque han ganad su atención.

Gambito de Dama es una adaptación de la novela de Walter Tevis escrita en 1983, y cuenta la historia de una joven genio del ajedrez y cómo se enfrenta, en su niñez y su adolescencia, a sus adicciones. Todo en busca de convertirse en la mejor en un mundo dominado por hombres. Una serie de seis episodios en la que Taylor-Joy lleva el peso sobre sus hombros, pero que también incluye a Marielle Heller, Bill Camp, Moses Ingram, Harry Melling y Thomas Brodie-Sangster.

La actriz en Gambito de Dama.

"Hace tres años, cuando Scott Frank se acercó a nosotros por primera vez para hablar sobre la adaptación, sentimos que era una gran historia. Beth es una desamparada que se enfrenta a la adicción, a la pérdida y el abandono. Su éxito, contra todo pronóstico, habla de la importancia de la perseverancia, la familia y el descubrimiento y la fidelidad a uno mismo. Sin embargo, no creo que ninguno de nosotros pudiera haber pronosticado que se convertiría en el fenómeno global que es hoy, o en nuestra mini serie más vista”, ha dicho en un comunicado Peter Friedlander, vicepresidente de series originales de Netflix.

Friedlander señaló también que el éxito se ha visto en otros sectores. Por ejemplo, la novela en la que se basa se ha colocado como el más vendido en la lista del New York Times, y las búsquedas de ajedrez en google se han duplicado. Además, las ventas de juegos de ajedrez se han disparado. La empresa Goliath Games ha reconocido que han aumentado más del 170% desde que se estrenó, mientras que en eBay las consultas sobre ajedrez han subido un 250%. Por si fuera poco la Federación Internacional de Ajedrez también ha visto cómo el interés se ha traspasado a las competiciones oficiales y han visto cómo crece la búsqueda de informaciones sobre el campeonato mundial del próximo año.

En España también ha sido un éxito, aunque de momento no ha podido superar al número 1 inamovible: Los favoritos de Midas, la serie creada por Mateo Gil y protagonizada por Luis Tosar, que no ha bajado del primer puesto desde su llegada a la plataforma. El top tres sigue inmutable, con la española liderando, Gambito de dama como segunda opción, y The crown llevándose el bronce.