Las series que no te puedes perder este fin de semana en Netflix, Amazon, Movistar+ y HBO

Todos tenemos alguna serie postergada que un amigo, familiar o pareja nos ha recomendado y nunca la hemos empezado por falta de tiempo. Tal vez, este fin de semana sea el momento ideal para comenzar a ver esa historia que venimos relegando.

Es por eso que aquí te traemos las primeras temporadas de producciones que han dejado -o están dejando- su huella y que puedes encontrar en los catálogos de Amazon Prime. HBO, Netflix y Movistar +.

HBO

Big Little Lies

Esta historia dramática pone el foco en la violencia y el abuso contra las mujeres. Aunque no todas las protagonistas han sido violentadas directamente, viven en un ambiente sumamente adverso. Es por eso que deciden protegerse mutuamente, formando una especie de comunidad para hacerle frente a la dura realidad.

El reparto de esta producción tiene nombres más que sonados y populares, pues aparecen rostros como el de Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern, Shailene Woodley y Zoe Kravitz. Y, por si fuera poco, en la segunda temporada aparece nada más y nada menos que Meryl Streep.

The Handmaid's Tale

Basada en la novela homónima de Margaret Atwood, The Handmaid 's Tale (El cuento de la criada) nos presenta un futuro distópico en el que la tasa de natalidad es muy baja en todo el mundo. En este contexto, en Estados Unidos se montó un nuevo régimen, “La República de Gilead”, que ha establecido un orden jerárquico extremadamente religioso.

Las mujeres fértiles son capturadas y enviadas a diferentes casas de los llamados “Comandantes”, para que queden embarazadas y poder así repoblar el país. La trama está centrada en June/Defred (Elisabeth Moss), quien fue atrapada cuando escapaba a Canadá junto a su esposo y su pequeño hijo y enviada a la casa de los Waterford.

Killing Eve

Killing Eve sigue la vida de Eve Polastri (Sandra Oh), una oficial del Servicio de Inteligencia Secreto, que lleva una vida de casada feliz y tranquila hasta que se cruza en el camino de Villanelle (Jodie Comer), una peligrosa asesina serial. A medida que los episodios avanzan, se van obsesionando la una con la otra, lo cual las lleva a cometer actos deleznables que tendrán consecuencias en sus vidas. La producción de la historia está a cargo de Phoebe Waller-Bridge, reconocida en todo el mundo por haber creado y protagonizado “Fleabag”.

Movistar +

Kidding

El gran Jim Carrey se pone en la piel de Jeff, un hombre famoso por conducir un programa de televisión infantil bajo el pseudónimo de Mr. Pickles. Su amabilidad y sabiduría han hecho que niños, jóvenes y adultos le tengan mucho cariño y respeto.

Pero, en paralelo a esta vida que parece perfecta, su familia empieza a desmoronarse y Jeff descubre que ese mundo de fantasía televisiva es más cruel de lo que imaginaba.

Fargo

La trama de la serie transcurre en el mismo universo que la aclamada película homónima de 1996 de los hermanos Coen.

Ambientada en el año 2006, Lorne Malvo (Billy Bob Thornton) llega a Minnesota, en donde conoce al vendedor de seguros Lester Nygaard (Martin Freeman).

Ambos conectan rápidamente y Lester le cuenta sus problemas con Sam Hess, un hombre que lo maltrataba constantemente durante la adolescencia y que todavía lo sigue molestando. Malvo le propone una solución radical para terminar con sus problemas: asesinar al hombre.

Nurse Jackie

Si te gustan las series largas que transcurren en hospitales, “Nurse Jackie” es una excelente propuesta.

Edie Falco, famosa por haber interpretado a Carmella Soprano en “The Sopranos”, se pone en la piel de Jackie, una enfermera que trabaja en un hospital de Nueva York. Es muy buena en lo suyo, por lo que es requerida constantemente.

Jackie es una mujer con un carácter fuerte, que parece capaz de soportarlo todo. Incluso, hace turnos más largos de lo recomendable, lo que llama sumamente la atención de sus compañeros. Su secreto para aguantar tantas horas trabajando es que, cuando nadie la ve, toma ansiolíticos...

Netflix

House of Cards

House of Cards es recordada por ser la primera serie original de Netflix y, por supuesto, por su abrupto final sin Kevin Spacey tras las sucesivas denuncias por acoso sexual. Y claro, también por haber sido una gran historia, especialmente durante las primeras entregas.

Frank Underwood (Spacey) es un ambicioso congresista del Partido Demócrata que tiene una gran trayectoria en el Congreso norteamericano. Está listo para ser el Secretario de Estado del nuevo gobierno, pero es relegado a último momento.

Desde entonces, junto a su despiadada mujer Claire (Robin Wright), los Underwood utilizarán todo su poder para elaborar una sofisticada estrategia para desestabilizar al presidente y escalar posiciones, sin importar el costo final.

Mindhunter

Este thriller policial está basado en el libro “Mindhunter: Inside FBI´s Elite Serial Crime Unit”, escrito por dos ex agentes especiales del FBI, John Douglas y Mark Olshaker.

Ambos persiguieron durante años a algunos de los asesinos seriales más famosos de la historia, como Charles Manson, Richard Speck y John Wayne Gacy.

La serie está ambientada a finales de la década del ´70 y nos muestra a dos agentes del FBI (Holden Ford y Bill Tench, interpretados por Jonathan Groff y Holt McCallany, respectivamente) que se reúnen con asesinos y violadores encarcelados para desarrollar perfiles psicológicos de los criminales a los que persiguen.

Amazon Prime

Homeland

Finalizada este año tras 8 temporadas al aire, “Homeland” nos presenta a Carrie Mathison (Claire Danes), una agente bipolar de la CIA que, durante una operación en Irak, es advertida sobre un soldado norteamericano que ha sido cooptado por el grupo terrorista Al-Qaeda. Tras esta revelación, a los pocos días se conoce que el sargento de la Marina Nicholas Brody (Damian Lewis) ha sido rescatado tras estar desaparecido en Bagdad desde 2003.

Al hombre se lo creyó muerto, por lo que su regreso produce una gran conmoción en la sociedad y en su familia. Mientras Brody es condecorado como un héroe de guerra, Mathison sospecha que, en realidad, es el terrorista que le advirtieron en Medio Oriente.

American Horror Story: Murder House

Cada temporada de esta serie de terror está protagonizada por personajes diferentes y ambientadas en distintos momentos históricos. La primera entrega, “American Horror Story: Murder House”, tiene lugar en el 2011 y nos presenta a la familia Harmon.

Ben (Dylan McErmott) es un sensible terapeuta que lleva una vida normal hasta que un oscuro secreto lo obliga a mudarse de Boston a Los Ángeles, junto a su mujer Vivien (Connie Britton) y sus dos hijos. La casa que eligen para vivir es una mansión antigua restaurada, que esconde una gran cantidad de secretos que pronto saldrán a la luz.

The Man in the High Castle

La trama de la serie transcurre en un mundo distópico, en donde las Potencias del Eje han ganado la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, Estados Unidos ha sido dividido en tres territorios: los Estados del Pacífico en la costa oeste, el Gran Reich en la costa este y la zona neutral en las Montañas Rocosas.

En este contexto, Hitler está en un estado de envejecimiento avanzado que no le permitirá seguir en el poder por mucho tiempo más. Esta situación hace que florezcan las tensiones entre Alemania y Japón. Esta serie se basó, en algunas partes, en la novela de Philip K. Dick, en el año 1962