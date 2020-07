Las mejores series del verano están en una plataforma que casi nadie conoce (de momento)

Los meses de confinamiento ha hecho que todo el mundo consuma series y películas desde casa gracias a las plataformas online. Por supuesto que las más conocidas han sido las grandes triunfadoras han sido las más grandes, las que todo el mundo conoce, como Netflix o HBO. Otras han aprovechado para darse a conocer a un público más amplio que el que tenían. Es el caso de Filmin o Flixole, que poseen el mejor catálogo de cine de autor y de cine español respectivamente y que han conseguido llegar a nuevos espectadores.

Pero en este mundo de contenidos online, de producción masiva de series y películas, hay muchas más plataformas y un mercado que cambia constantemente. Este año llegó Disney+, con su catálogo de clásicos y sus franquicias para quedarse con todo el mercado familiar. Pues bien, todavía hay más plataformas en nuestro país, y una de ellas va a dar que hablar estos meses, porque tiene las mejores series de este verano. Sí, como lo oyen. Las mejores ficciones que van a poder ver estos meses no están en Netflix ni HBO, están en Starzplay. Pocos (los más metidos en arena) han oído hablar de ella, pero poco a poco se está labrando un catálogo muy interesante, y ahora ha comprado tres de las ficciones más interesantes.

La primera que ha llegado y que ya se puede ver se llama The Great, y es una serie creada por Tony McNamara el guionista de La Favorita, la sátira de humor negro de Yorgos Lanthimos sobre Ana Estuardo por la que optó al Oscar al Mejor guion original. Aquí repite la fórmula aunque sin ser tan enfermiza y cuenta la historia de ascenso al poder de Catalina la grande, a la que da vida Elle Fanning. Moderna, divertida, con ironía y humor negro es una de las sorpresas de estos meses y ha conquistado a la crítica. Con su puntito retorcido y su estético con toques pop no deja a nadie indiferente.

Fotograma de The Great.

Pero la joya de la corona llega el próximo 16 de julio y se llama Normal People. Es la adaptación de la novela homónima de Sally Rooney, que ha sido descrita como el mejor romance millenial de la literatura. Si el libro fue un éxito la serie ha sido un fenómeno en Reino Unido, donde se ha emitido en BBC (coproductora junto a Hulu) con un impresionante éxito de audiencia. No es para menos. Normal People es una joya, una de las series del año. Una historia de amor cocida a fuego lento, con dos intérpretes que destilan química y ofrecen dos interpretaciones de las que se clavan. No es una comedia romántica. No es condescendiente, pero nadie va a escapar a su encanto. Aquí ha sido, precisamente, Starzplay, la que se ha llevado una de las ficciones más deseadas de las plataformas.

Está claro que este es su caballo ganador del verano, pero todavía tienen otra baza, la segunda temporada de Ramy, una de las comedias revelación del año pasado, que se llevó el Globo de Oro al Mejor actor para Ramy Youssef, el cómico que interpreta a una versión de sí mismo, un americano musulmán de primera generación que se enfrenta a las contradicciones entre su edad, sus creencias religiosas, el sexo y la generación millenial. Un producto fresco, una comedia inteligente que sube la apuesta en esta segunda temporada.

Ojo, que en su catálogo hay otras cuantas joyas. Entre ellas The Act, Catch 22, The girlfriend experience o Flesh and bone. Ficciones que aquí pasaron desapercibidas pero que merecen un visionado y que dan sopas con ondas a muchos de los estrenos que llegan cada mes al resto de plataformas de la competencia. A Starzplay le falta hacer ruido, tener un fenómeno de masas para que la gente pose sus ojos en ella y se decida a pagar 4,99 euros al mes (además de un mes gratuito de prueba). Normal People será por la que comiencen a hablar de ella, pero le queda ese éxito de masas. De momento se han llevado el verano de 2020.