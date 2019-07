‘Euphoria’ enfurece a las fans de One Direction por una escena de sexo gay

Desde su llegada a HBO, la serie Euphoria ha dejado claro que no iba a dejar a nadie indiferente. Su primer capítulo era todo una declaración de intenciones, un retrato salvaje de la adolescencia donde las drogas y el sexo se servían en barra libre. Una aproximación a temas como las relaciones en la época de las redes sociales, el machismo en las parejas y en las relaciones íntimas, o el bullying y la transfobia desde un prisma atrevido y provocador.

Luego empezaron a salir las noticias que la confirmaron como la ficción más polémica del año. El segundo capítulo ya fue una bomba de relojería por una escena en la que aparecían decenas de penes, muchos en primer plano. Un momento que inicialmente tenía más miembros masculinos, pero que HBO decidió acortar, a pesar de mantener la esencia de la escena. Estaba justificado narrativamente, ya que el personaje principal tiene un complejo y a pesar de ser un ‘machito’ no puede mirar a sus compañeros desnudos.

Parecía que con dos capítulos Euphoria ya la había liado bastante, pero todavía quedaba la guinda del pastel, y ha sido con algo menos provocador, pero que ha indignado a las fans de One Direction, que han visto a sus ídolos ‘mancillados’ al mostrar una escena animada en donde se fantasea con una relación sexual entre Harry Styles y Louis Tomlinson en su gira 'Take me home tour'. De nuevo hay una justificación narrativa, ya que todo es una fan fiction, es decir, una historia creada por una fan del grupo que crea historias inventadas.

Momento de la polémica escena. HBO

Este fenómeno, el de imaginar tramas paralelas para ídolos o personajes está muy extendido, y de hecho 50 sombras de Grey nació como un fan fiction de Crepúsculo antes de convertirse en novela. En Euphoria es el personaje de Kat el que imagina esta escena en la que Harry Styles practica una felación a su compañero para relajarle antes de un concierto. Es una escena de dibujos animados que queda meridianamente claro que nace de la imaginación del personaje, pero las seguidoras han enfurecido, y hasta el propio Louis Tomlinson ha salido al paso.

El cantante y ex miembro de One Direction ha contestado a una seguidora que le preguntaba al respecto asegurando que no dio aprobación para la escena: "Ni fui contactado ni lo aprobé". Por ello muchos han iniciado un change.org para que se retire la escena, aunque muchos otros han salido en defensa de la ficción preguntando por qué deberían pedir permiso para una escena animada que claramente es una fantasía de un personaje.

Momento de la escena de Euphoria.

Sam Levinson, el director de la serie, no ha contestado, pero quien sí lo ha hecho es Barbie Ferreira, la actriz que interpreta a Kat y que en The Hollywood Reporter ha comentado la escena de la polémica: "Cuando leí el guión por primera vez pensé que entendía lo que hacía esa mujer de 22 años que vivió la era de One Direction. Es una realidad para mucha gente, y muchos niños y adolescentes que son fanáticos simplemente tienen este mundo escapista. Te entregas completamente a esa persona que ni siquiera conoces, o a cinco personas, y te imaginas cómo interactúan para escapar de tu propia realidad. Para mí es muy interesante porque fui parte de eso, quise escapar de mi propia vida y centrarme en los demás porque era más fácil y me sentía más importante”.

Euphoria no ha llegado ni a la mitad de su primera temporada y ya ha encadenado varias polémicas que la han colocado en los medios. Falta por saber que ases en la manga se guarda Sam Levinson para que todos hablen de una de las sorpresas de la temporada seriéfila, una irreverente propuesta que vale mucho más por lo que cuenta y cómo lo cuenta que por sus escándalos.