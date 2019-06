Candela Peña: "Me dijeron que debía estar contenta por protagonizar una serie a mis 45 años"

Las típicas historias localizadas en núcleos urbanos perdidos en algún estado del interior de EEUU se quedan en nada si son comparados con la geografía española. El género thriller ha llegado hasta las Islas Canarias; concretamente a la isla de El Hierro, el punto más occidental de la superficie española. La isla, con aproximadamente 11.000 habitantes en un perímetro de 105 kilómetros, se convierte en un escenario idóneo para la nueva serie de Movistar+, Hierro.

La trama se centra en el asesinato de Fran, un joven cuyo cuerpo es encontrado en el mar el día de su boda. El principal sospechoso es Díaz (Darío Grandinetti), padre de la prometida. "En una gran ciudad Díaz no sería el principal sospechoso necesariamente", comenta Grandinetti. No obstante, la propia naturaleza de la isla hace que todo el mundo conozca el pasado de los vecinos y que se especule de lo que cada uno sería capaz de hacer.

Por su parte, la actriz barcelonesa Candela Peña destaca que "la serie se escribió para ser rodada en El Hierro y que es la protagonista indiscutiblemente". De hecho, insiste en que si se renueva la serie "los productores probablemente no se muevan de la isla". Peña interpreta a la jueza Montes, una mujer de la península que no termina de adaptarse del todo a las dinámicas de su nuevo hogar.

Tráiler de 'Hierro'.

La figura del villano, o del supuesto villano, es otro de los puntos clave de la nueva producción de Movistar+. El hecho de que desde el inicio se le muestre como sospechoso "es una gran ventaja para el actor". El actor argentino avanza que Díaz no es el "típico villano" y resalta que el personaje y el guion jugaron un gran papel a la hora de aceptar formar parte del proyecto.

Movistar+ apuesta por una mujer

Es la primera vez que la productora apuesta por una protagonista femenina para una de sus series. Y no es una mujer cualquiera. La jueza Montes tiene más de 40 años y trabaja tanto en los juzgados como en su casa cuidando de su hijo con discapacidad. Candela Peña entiende que su personaje representa a muchas mujeres españolas: "Su trama no se apoya en un hombre. No hay una pareja ni un rollo. Es una mujer que por su propia trama se sustenta".

Asimismo, ha querido recalcar que siempre que existe un conflicto matrimonial es la madre quien termina ocupándose del hijo, como si fuese una responsabilidad que recayera de forma natural sobre ella: "Al final siempre se trata de una familia 'monomarental'".

El equipo de 'Hierro'. Enrique Cidoncha Movistar+

Además, la actriz tenía claro que no quería interpretar a una jueza "masculinizada" que vistiera de traje y chaqueta. "Quería una jueza estrecha, con vestidos, marcona y que se sintiera guapa con más o menos edad y con más o menos kilos", ha comentado a EL ESPAÑOL. Según relata, una de las primeras personas en entrevistarla con motivo del estreno le dijo que tenía que estar contenta por protagonizar una serie a su edad, por lo que todavía ve un gran margen de mejora en un mundo donde el machismo está presente constantemente.

"Los medios de comunicación también tienen responsabilidad en cómo se ve representada la imagen de la mujer". Aparte del trato de la prensa hacia las mujeres, Candela ha querido hacer referencia a las mujeres que aparecen en las cubiertas de revistas de moda y que siguen unos cánones alejados de la realidad. "Las mujeres compramos esas revistas y también queremos vernos en las portadas", comenta. "A las mujeres hay que valorarlas por lo que son. En este caso, Montes es una gran jueza que tiene un criterio y pensamiento propio interesante", ha concluido.

Este planteamiento ha sido apoyado en todo momento por sus compañeros. En palabras de Grandinetti, "las actrices sufren mucho más esta tiranía de la belleza y de la juventud". Aunque en la serie de Hierro Darío da vida a un personaje complejo y plenamente independiente, afirma que no tiene ningún problema en pasar a un rol más secundario y ser "marido de".

"Es evidente que una película o una serie ayuda a concienciar. Si fuera solo para entretener y sorprendernos con el asesino… Tanto trabajo solo para eso no merecería la pena", finaliza.