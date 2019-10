El dolmen de Guadalperal se quedará "en su lugar": los planes de Cultura y Junta de Extremadura

El subdirector general del Instituto de Patrimonio Cultural de España, Javier Rivera, ha subrayado este miércoles que la postura de este organismo con respecto al dolmen del Guadalperal es mantenerlo "en su lugar" y ha asegurado que harán "los máximos esfuerzos" para conocerlo "en profundidad" y ofrecer su "salvaguarda". A su juicio, un yacimiento arqueológico sin su contexto no tiene explicación por lo que, "a priori", son "defensores de que se mantenga en su lugar" porque "hay un montón de significados" y el conjunto megalítico "perdería su razón de ser" si se saca de su sitio.

En declaraciones a los medios previas a la jornada informativa sobre las actuaciones para la protección del Stonehenge español, organizada por ambas administraciones en Navalmoral de la Mata (Cáceres) y que se notificó apenas 24 horas antes —"nos parece una absoluta falta de transparencia", denuncian desde la asociación Raíces de Peraleda, que lleva la voz cantante en el rescate de las 142 piedras—, Rivera ha explicado que tienen que "conocer en profundidad" este yacimiento y "en su momento", es decir, en "dos, tres, cuatro años, no muchos más" determinarán si lo mantienen ahí.

Además, ha resaltado que también está participando en las labores que se están llevando a cabo en el dolmen el Museo Subacuático Nacional y que sus buceadores "van a ver la posibilidad de consolidación". "Les garantizo en nombre del Estado y en nombre de la Junta de Extremadura que vamos a hacer los máximos esfuerzos, no vamos a renunciar a ninguno de ellos, para conocer en profundidad y para ofrecerles la salvaguarda de ese testimonio arqueológico", ha remarcado.

Vista aérea del dolmen de Guadalperal. Jero Morales Efe

Asimismo, el subdirector del Instituto de Patrimonio, dependiente del Ministerio de Cultura, ha subrayado que a la comisión de expertos creada para estudiar este yacimiento se van a unir "otros especialistas como el Instituto de la Construcción Torroja, que es el mayor especialista que existe en Europa en granitos y ortostatos".

En este sentido, Javier Rivera ha destacado que el objetivo es "salvaguardar el patrimonio" y para ello tienen que "conocer profundamente el objeto" que tiene que ser "analizado, estudiado" con los informes y estudios que hay anteriores para tener "un conocimiento profundo, lo más exacto posible" de los "posibles deterioros que pueda tener" en los últimos 40 años. De momento, se ha optado por colocar unos ladrillos en la base de los ortostatos para mantenerlos verticales, medida criticada por otros expertos en conservación y patrimonio.

Rivera también ha resaltado que en el río Tajo "hay un tesoro arqueológico importante, no sólo es Guadalperal" sino que hay "una colección de obras antiguas" que hay que "poner en valor", "sacar a la luz", "crear itinerarios turísticos" y "aprovechar como recurso económico, cultural y científico". Del mismo modo, ha garantizado que "lo que saben de momento no es que se esté cayendo el barranco" donde está el dolmen y que si este "tuviera la necesidad" hay "muchos medios técnicos" para "evitar que se hunda, si fuera el caso". Esta versión, no obstante, contrasta con un informe de la Asociación Geológica de Extremadura (AGEx), en el que también se alerta del elevado riesgo de pérdida de al menos 55 de las piedras.

Perfil geológico del barranco del dolmen de Guadalperal y su derrumbe. AGEx

En la jornada también han estado presentes técnicos del grupo de trabajo en el que participan los mayores especialistas españoles en arqueología megalítica, entre ellos, Primitiva Bueno, catedrática de Prehistoria de la Universidad de Alcalá de Henares, y Enrique Cerrillo, profesor de Prehistoria en la Universidad Complutense de Madrid; así como el director general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Junta, Francisco Pérez Urbán.

Este último ha relatado que la conferencia de este miércoles se ha organizado como "una primera toma de contacto con la realidad del territorio para que se sepa que se está trabajando" en este yacimiento y que irán "comunicando todos los avances". Finalmente, Pérez Urbán ha resaltado que hasta ahora lo que se ha hecho es "una toma de datos tan completa como ha sido posible", una "interpretación" de los mismos y "una recopilación histórica" al tiempo que " se están planteando estrategias para la conservación y la divulgación". Mientras sigue el debate, el dolmen vuelve a quedar anegado por la subida de las aguas del embalse de Valdecañas.