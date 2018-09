El papiro que oculta un hechizo amoroso del Antiguo Egipto (para hombres enamorados)

El mensaje egipcio encriptado en el papiro descubierto ya no es sólo un garabato: ha sido revelado y, según informa Live Science, se trata de un hechizo amoroso. Ahí dos pájaros unidos por una banda, según interpreta Korshi Dosoo, de la Universidad de Estrasburgo y catedrático de Egiptología. A su parecer, debe formar parte de un panfleto más largo.

Algunas de las palabras recuperadas son: "Te invoco, Dios Cristo de Israel" o "cada hijo de Adán", pero el mensaje completo se ha perdido con el tiempo. El experto ha relatado que el papiro era un mensaje de amor hecho para ser leído durante una ceremonia y que lo data de, al menos, hace 1.300 años, cuando el cristianismo se practicaba en todo Egipto. "Desde el punto de vista del observador, la imagen refuerza el aspecto interpretativo del hechizo. El hombre puede encontrar unos extraños dibujos que suman a la atmósfera general y la impresión que provoca el ritual".

Asegura que "los textos literarios cristianos de Egipto mencionan que los hechizos de amor a menudo suponían que el problema no es que la mujer no amase al hombre per se, sino que él no tenía acceso a ella; bien porque fuese joven o estuviese protegida por su familia por no estar aún casada".