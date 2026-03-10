Del romanticismo de Schumann al alma nórdica de Grieg: el virtuosismo de Mørk y Gimse recala en la Sociedad de Conciertos de Alicante

Dúo de cámara de referencia internacional, Truls Mørk y Håvard Gimse ofrecen en el Teatro Principal de Alicante, el día 23 de marzo, un programa con obras de Schumann, Beethoven, Sibelius y Grieg.

El dúo formado por el violonchelista Truls Mørk y el pianista Håvard Gimse, uno de los conjuntos de música de cámara más sólidos y prestigiosos de la escena internacional, con décadas de trayectoria, actuará en el Teatro Principal de Alicante el día 23 de marzo, a partir de las 20:00 horas, invitados por la Sociedad de Conciertos de Alicante. El programa incluye obras de Schumann, Beethoven, Sibelius y Grieg.

Un artista con sentimiento

Las interpretaciones de Truls Mørk combinan intensidad, precisión y un sentimiento profundo que le han llevado a ser uno de los violonchelistas más prestigiosos del panorama internacional.

Truls Mørk actúa con las orquestas más destacadas del mundo, incluyendo la Orchestre de Paris, la Berliner Philharmoniker, la Wiener Philharmoniker, la Concertgebouworkest, la Münchner Philharmoniker, la Philharmonia Orchestra, la London Philharmonic, y la Gewandhausorchester Leipzig. En Norteamérica ha actuado con la New York Philharmonic, la Philadelphia Orchestra, la Cleveland Orchestra, la Boston Symphony Orchestra y Los Angeles Philharmonic. Las colaboraciones con directores incluyen a Esa-Pekka Salonen, David Zinman, Manfred Honeck, Gustavo Dudamel, Sir Simon Rattle, Kent Nagano, Yannick Nézet-Séguin y Christoph Eschenbach, entre otros.

En la temporada 2025/26 abrió la programación de la Filarmónica de Dresde bajo la batuta de Tabita Berglund. Ha mantenido su colaboración con esta directora en su vuelta con la Deutsches Symphonie-Orchester Berlin. Su programación para esta temporada incluye actuaciones con la Filarmónica de Róterdam, la Filarmónica de Oslo y la Filarmónica de Montecarlo, así como la Orchestre de Paris, la NDR Hannover, la Orquesta Nacional de Bélgica y las orquestas sinfónicas de Gotemburgo, Bamberg, Stavanger y la Radio Finlandesa.

Gran defensor de la música contemporánea, Truls Mørk ha ofrecido más de 30 estrenos. Ha realizado interpretaciones del Concierto para violonchelo de Esa-Pekka Salonen, dirigido por el compositor en el Royal Festival Hall, el Lincoln Center y el Festival d’Aix en Provence. En colaboración con Klaus Mäkelä, interpretó el Concierto para violonchelo de Salonen con la Orchestre Philharmonique de Radio France y la Orquesta Filarmónica de Oslo, entre otros.

Truls Mørk ha grabado muchos de los grandes conciertos para violonchelo para sellos como Virgin Classics, EMI, Deutsche Grammophon, Ondine, Arte Nova y Chandos, muchos de los cuales han ganado premios internacionales, incluyendo los Gramophone, Grammy, Midem y ECHO Klassik. Entre ellos se incluyen el Concierto de Dvořák (con Mariss Jansons/Orquesta Filarmónica de Oslo), la Sinfonía para violonchelo de Britten y el Concierto de Elgar (con Sir Simon Rattle/CBSO), el Concierto de Miaskovsky y la Sinfonía Concertante de Prokófiev (con Paavo Järvi/CBSO), Dutilleux (con Myung-Whun Chung/Orchestre Philharmonique de Radio France), así como las Suites para violonchelo completas de Bach y Britten.

Comenzó su formación junto a su padre para continuar sus estudios con Frans Helmerson, Heinrich Schiff y Natalia Schakowskaya. Ganó la Tchaikovsky Competition de Moscú (1982), el Concurso Cassadó para violonchelo en Florencia (1983), el Premio UNESCO en el concurso de la Unión Europea de Radiodifusión en Bratislava (1983) y el Concurso Naumburg en Nueva York (1986).

Un sonido muy personal

Håvard Gimse es uno de los pianistas más importantes de Europa. Su sonido personal y programación inteligente le han valido premios como el Diapasón d’Or y el Editor’s Choice de Gramophone, entre otros, por su reciente grabación junto al violonchelista Truls Mörk. Ha actuado en escenarios como el Wigmore Hall, el Carnegie Hall y el Concertgebouw. A nivel internacional, ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de Baltimore, la Sinfónica de Atlanta, la City of Birmingham Symphony Orchestra, la Royal Philharmonic y la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, además de haber colaborado con la Hallé Orchestra, la Tokyo Philharmonic, la Sinfónica de Praga, la Konzerthausorchester de Berlín, la Frankfurt Radio y la Belgian National Philharmonic.

En el Club Zona Ñ sorteamos 2 entradas dobles entre nuestros suscriptores para asistir gratuitamente a este concierto exclusivo.