El refinamiento musical de Javier Perianes llega al Teatro Principal de Alicante con obras de Falla, Chopin y Albéniz

El refinamiento musical de de Javier Perianes llega al Teatro Principal de Alicante con obras de Falla, Chopin y Albéniz

El pianista Javier Perianes ofrecerá un excepcional recital en el Teatro Principal de Alicante el lunes 19 de enero, a las 20:00 horas. Perianes, uno de los pianistas españoles más reconocidos internacionalmente de su generación, con una trayectoria que mezcla premios y colaboraciones de primer nivel, tocará piezas de Falla, Chopin y Albéniz.

Un pianista impecable

Descrito como “un pianista de impecable y refinado gusto, dotado de una extraordinaria calidez sonora” (The Telegraph).

La carrera internacional de Javier Perianes le ha llevado a actuar en las más prestigiosas salas de conciertos del mundo y con las principales orquestas, colaborando con directores como Daniel Barenboim, Charles Dutoit, Zubin Mehta, Gustavo Dudamel, Klaus Mäkelä, GianandreaNoseda, Gustavo Gimeno, Santtu-Matias Rouvali, Simone Young y Vladimir Jurowski.

Desde 2024 ha realizado una serie de conciertos destacados como el estreno en España de Ciudad sin sueño de Francisco Coll con la Orquesta de la Comunitat Valenciana, y actuaciones con la Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Philharmonia Orchestra, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Orquesta Gulbenkian, Residentie Orkest, y las orquestas sinfónicas de Amberes, BBC Scottish, Stavanger, Singapur, San Diego y Vancouver. Perianes también interpretará el Concierto para piano de Jimmy López Bellido con la Naples Philharmonic y dirigirá desde el piano a la Sinfónica de Galicia y a la Orquestra de la Comunitat Valenciana con la que abordará el ciclo de los conciertos de piano y orquesta de Beethoven. Finalizará la temporada con la Orquesta Filarmónica de Auckland y las orquestas sinfónicas de Sidney, Queensland, Adelaida, Tasmania y Nueva Zelanda.

Perianes ofrece habitualmente recitales en todo el mundo, con actuaciones recientes en Wigmore Hall, Teatro Colón de Buenos Aires, Radio France en París, el Festival Pianístico Internacional de Brescia y Bérgamo y en Adelaida. Músico de cámara natural y apasionado, colabora regularmente con la violista Tabea Zimmermann y el Cuarteto Quiroga.

A lo largo de su carrera destacan actuaciones junto a la Wiener Philharmoniker, Leipzig Gewandhausorchester, las sinfónicas de Chicago, Boston, San Francisco, Washington, NHK Tokio, YomiuriNippon y la Nacional de Dinamarca, así como las Filarmónicas de Oslo, Londres, Nueva York, Los Ángeles y la Checa, la Orquesta de París, Cleveland Orchestra, Orchestre Symphonique de Montréal y Philharmonia Orchestra, las orquestas de la radio de Suecia y Noruega, la Mahler Chamber Orchestra y la Budapest Festival Orchestra.

Realiza grabaciones exclusivamente para Harmonia Mundi, y sus lanzamientos más recientes incluyen Goyescas de Granados y las Sonatas n.º 2 y n.º 3 de Chopin con tres Mazurkas del Op. 63.Perianes es Premio Nacional de Música 2012 y fue nombrado Artista del Año 2019 de los International Classical Music Awards (ICMA).