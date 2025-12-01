Bomsori y Blechacz fusionan el clasicismo de Mozart con la intensidad polaca en el Teatro Principal

La violinista Bomsori y el pianista Rafal Blechacz ofrecerán un extraordinario recital en el Teatro Principal de Alicante el día 1 de diciembre, a las 20:00 horas. Este dúo de cámara, que visita Alicante invitado por la Sociedad de Conciertos de Alicante, interpretará obras de Mozart, Beethoven, Paderewski y Szymanowski.

El recital, que se integra en la programación de la Sociedad de Conciertos de Alicante, tendrá lugar el próximo día lunes 1 de diciembre, a las 20:00 horas, en el Teatro Principal de Alicante.

En EL ESPAÑOL sorteamos 2 entradas dobles entre nuestros suscriptores para asistir gratuitamente a este concierto exclusivo.

Una violinista muy cualificada

Nacida en Corea del Sur, Bomsori estudió en la Universidad Nacional de Seúl con Young UckKim y en la Juilliard School con Sylvia Rosenberg y Ronald Copes. Toca con el Guarnerius del Gesù «ex-Moller» de 1725, generosamente cedido por la Fundación Samsung para la Cultura y la Stradivari Society de Chicago.

Sobre ella ha publicado el Crescendo Magazine: «Esta violinista está preparada para todo: con virtuosismo, presencia, claridad y un tono cálido y rico, Bomsori es experta en hacer suyo cada momento.»

En la actual temporada Bomsori ha ofrecido recitales con la Sinfónica de Bamberg y Jakub Hrůša por Alemania y Asia, ha visitado el Carnegie Hall con la Filarmónica de Seúl y Jaap van Zweden, y también Viena. Tiene previsto debutar con la Orquesta de París, la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen y la Academy of St Martin in the Fields. Tiene previsto regresar al Concertgebouw como Artista en Residencia con la Residentie Orkest Den Haag y en Hong Kong y Pekín con Paavo Järvi y la Filarmónica de Hong Kong.

Recientemente ha debutado en los BBC Proms con la Filarmónica de la BBC y en el Hollywood Bowl con la Filarmónica de Los Ángeles. Realizó una gira con Tonhalle-Orchester de Zurichy Paavo Järvi, y debutó con la Orchestre Philharmonique de Radio France, la Pittsburgh Symphony y la Orquesta y Coro Nacionales de España. También actuó con la Sinfónica de Viena en la Konzerthaus y debutó en el Concertgebouw con la Residentie Orkest.

En 2021 firmó un contrato exclusivo con Deutsche Grammophon. Su nuevo álbum, que incluye los conciertos de Bruch y Korngold con la Sinfónica de Bamberg y Jakub Hrůša, salió a la venta el 9 de mayo de 2026.

Es invitada habitual en importantes festivales como el Rheingau Musik Festival, Schleswig-Holstein Musik Festival y Verbier Festival. En 2021, fue nombrada Focus Artist del Rheingau Musik Festival y comenzó una residencia de cinco años en el Gstaad Menuhin Festival como Menuhin's Heritage Artist.

Ha actuado con las principales orquestas, como la Filarmónica de Nueva York, la Sinfónica Nacional Danesa, la Sinfónica de San Francisco, la Filarmónica de Los Ángeles y la Sinfónica de Montreal. Ha trabajado con directores de renombre como Fabio Luisi, Paavo Järvi, MarinAlsop, Jakub Hrusa, Sanntu-Matias Rouvali y Jaap van Zweden.

Ha sido galardonada en el Concurso Internacional de Música ARD, en los Concursos Internacionales de Violín Chaikovski, Reina Isabel y Jean Sibelius, y ha recibido el Young Artist Award del Ministerio de Cultura de Corea.

Un pianista en constante evolución

Nacido en 1985, Blechacz comenzó sus estudios a los cinco años, continuando su educación pianística en la Escuela Estatal de Música Arthur Rubinstein de Bydgoszcz. En 2007, se graduó en la Academia de Música Feliks Nowowiejski de Bydgoszcz, en la clase de piano de la profesora Katarzyna PopowaZydroń. En 2016, Rafał Blechacz recibió su doctorado en filosofía de la música.

Desde su victoria en el 15º Concurso Internacional de Piano Chopin de Varsovia en 2005, Rafał Blechacz se ha establecido firmemente en la escena concertística internacional y es reconocido como el mejor intérprete de las obras de Chopin de su generación. El pianista polaco es aclamado por el público y la prensa de todo el mundo por sus interpretaciones profundas y virtuosas. Además, en 2014 fue galardonado con el prestigioso Gilmore Artist Award, un premio que se concede cada cuatro años a un concertista distinguido y extraordinario, independientemente de su edad o nacionalidad.

Blechacz ha actuado con orquestas de renombre como la London Philharmonic Orchestra, City of Birmingham Symphony Orchestra, Orchestre de Paris, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, hr-Sinfonieorchester Frankfurt, Mahler Chamber Orchestra, ORF Radio-Symphonieorchester Wien, Camerata Salzburg, Rotterdam Philharmonic Orchestra, Tonhalle-Orchester Zürich, Minnesota Orchestra, Detroit Symphony Orchestra y Orchestre Symphonique de Montréal.

Ha ofrecido recitales en las principales salas del mundo, como la Philharmonie de Berlín, el Prinzregententheater de Múnich, el Konzerthaus de Dortmund, la Salle Pleyel de París, el Wigmore Hall de Londres, el Concertgebouw de Ámsterdam, el Teatro alla Scala de Milán, el Wiener Konzerthaus y el BOZAR - Palais des Beaux-Arts de Bruselas, así como en otros lugares de Estados Unidos y Asia.

Recientemente ha actuado con la Orquesta Filarmónica Estatal de Hamburgo bajo la dirección de Kent Nagano seguido de actuaciones con la Orquesta Sinfónica de la SWR, la Orquesta de la NDR Elbphilharmonie, la Sinfonia Varsovia, la Orchestre Philharmonique de Monte Carlo y la Orquesta de Cámara de la Radio de Baviera. Sus recitales como solista le han llevado a Milán, Ginebra, Berlín y París, así como a realizar extensas giras por Japón y China. Como músico de cámara, se concentra en su dúo con Bomsori.

Blechacz es artista discográfico exclusivo de Deutsche Grammophon. Su primera grabación de los Préludes de Chopin obtuvo el Disco de Platino en su Polonia natal, así como el premio ECHO Klassik alemán y el Diapason d'Or francés. Su grabación de los dos conciertos de Chopin con el Concertgebouworkest bajo la batuta de Jerzy Semkow fue galardonada con el «Preis der Deutschen Schallplattenkritik». En 2012, se publicó su grabación de obras de Debussy y Szymanowski, que fue galardonada con el premio «Grabación solista del año» por ECHO Klassik. La última grabación de Blechacz vio la luz en 2023 con obras de Frédéric Chopin.