Sergio Dalma incita a incumplir las medidas antiCovid en un concierto y obliga a suspenderlo

Sergio Dalma es estas horas objeto de las críticas por su bochornosa actuación este domingo por la noche en Murcia, que nada tiene que ver con lo musical. El artista forzó la suspensión del concierto incapaz de comprender ni de hacer cumplir las normas antiCovid impuestas a los asistentes. De hecho, llegó a alentar a que no hicieran caso de ellas.

El catalán, como muestran vídeos compartidos por no pocos de los que acudieron al espectáculo, llega a decir "vamos a interrumpir el concierto cada vez que les hagan sentarse", desafiante ya molesto por el hecho -que al menos acaba aceptando- de que todos tuvieran que llevar puesta la mascarilla. "¿Qué más da que estén sentados o de pie? (...) Yo les digo que hagan lo que ustedes sientan", dijo también.

Dalma, ya un veterano sobre los escenarios, busca la complicidad del público y la obtiene en parte, pero también -aunque más silenciosos- el rechazo de buena parte de un aforo que nada más abandonar el recinto cuenta en redes la experiencia con gran indignación y agradece a los organizadores el esfuerzo por haber hecho prevalecer la salud de todos.

"Vamos a interrumpir el concierto cada vez que les manden sentarse".

Vergonzoso comportamiento de Sergio Dalma @SDalmaoficial que no empaña el gran trabajo de @nochesmalecon (especialmente de la gente de protocolo y seguridad). pic.twitter.com/O5BEuDj1pI — Pablo Carbonero (@PabloCarbo96) August 1, 2021

"No podemos permitirlo"

Ocurrió en el marco del ciclo Las Noches del Malecón, en Murcia Río. La organización, sabedora de lo que se jugaba y de la importancia de que los eventos culturales mantengan la percepción de seguros -y lo sean-, llegó a detener hasta en tres ocasiones el recital para recordar por las pantallas las normas a cumplir para evitar contagios de la Covid-19.

Las Noches del Malecón se ha disculpado por lo sucedido, sin ocultar su enfado con Sergio Dalma:

"No podemos permitir que nadie, sea quien sea, ponga en riesgo todo el esfuerzo realizado durante los más de sesenta shows que hemos celebrado en nuestra tercera edición. Estamos viviendo momentos muy difíciles y no le vemos ningún sentido a actitudes que inciten a saltarse las normas.

No hemos tenido ningún incidente hasta esta última noche, hemos sido ejemplo del cumplimiento estricto de las normas y no podíamos dejar que fuera distinto en nuestra última noche. Más aún cuando han estado bien claras desde el comienzo del ciclo. Sabemos que no era la noche que estábais esperando, pero tampoco lo ha sido para nosotros".

