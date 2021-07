La dura confesión de María Isabel con la que deja la música: "Padezco ansiedad"

La cantante María Isabel López Rodríguez, conocida artísticamente como María Isabel y que saltó a la fama gracias a su canción Antes muerta que sencilla, ha anunciado que, a sus 26 años, deja el mundo de la música por problemas de ansiedad.



En su perfil de Instagram, la artista -natural de Ayamonte (Huelva) y ganadora del festival Eurojunior en 2004- ha explicado que se va "de todo eso que una vez" amó porque, ha argumentado, "a día de hoy estar en la industria se me hace muy complicado. Es duro, y me da rabia, y más yo que nunca he dejado de luchar".

La causa: ansiedad

"Padezco ansiedad y es complicado lidiar con ello a diario y más en este mundo", ha añadido, por lo que ha decidido "tomar un respiro, tiempo para pensar, meditar y saber el camino a seguir", explicaba la joven artista durante su comunicado.



"Podría decir que volveré, pero eso solo ocurrirá si termino de entender el funcionamiento de esto", ha agregado la cantante, quien ha dado las gracias a todas las personas que no la "han dejado sola en este camino desde hace 17 años hasta aquí".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de María Isabel (@mariaisabelamqs)

"Sois los mejores seguidores que he podido tener desde pequeña, siempre me habéis llevado a lo más alto! Y eso es lo más increíble que le puede pasar a una persona que ha luchado siempre por sus sueños… el ser valorado y reconocido!", continuaba la cantante.



"Me siento afortunada por todas las bendiciones que Dios me ha dado y sigue dando", ha afirmado. Ha concluido explicando que "es el momento de meditar, de pensar, de trabajar duro, y que Dios decida el camino".

Salud mental

Aunque todavía podría tener una larga carrera en la industria musical, la joven de 26 años ha decidido poner punto y final a su trayectoria para centrarse en lo más importante: su salud.

La noticia llega justo tras la polémica de los Juegos Olímpicos que abre el debate de la salud mental y la necesidad de poner el foco en ella con la importancia que merece gracias a Simone Biles. Son dos disciplinas distintas: deporte y música, pero ambas son dos figuras jóvenes que han tomado una difícil decisión basándose en este problema tan generalizado entre las nuevas generaciones.

María Isabel ha acompañado el post de Instagram con varias imágenes de sus últimos años en el terreno profesional. Desde grabaciones de sus temas en estudios, hasta el programa de televisión Tu cara me suena del que formó parte o algunos vídeos y fotografías de sus conciertos en directo.

La noticia ha incendiado las redes sociales, que han mostrado su tristeza por las informaciones comunicadas por la artista y que han brindado todo su apoyo a la intérprete de ¡No Me Toques Las Palmas Que Me Conozco! o Flamenkita.

