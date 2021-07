Diez años sin Amy Winehouse: las canciones que hacen eterna a la leyenda de la música

El 23 de julio de 2011, hace ya una década, la icónica Amy Winhouse fue encontrada muerta en su apartamento de Camden Town a los 27 años, la edad maldita que también se llevó a Kurt Cobain, Janis Joplin o Jim Morrison. Lejos de ser una más en la lista de esta "maldición", Amy será recordada como una leyenda de la música británica.

Sus cardados a base de kilos de laca y estilo beehive, su eyeliner infinito y sus vestidos ajustados de leopardo forman parte de una estética pin up que le caracteriza y representa. No hay ninguna como ella. La contralto llegaba a registros vocales imposibles, que mezclaba con bailes llenos de timidez y una mirada pérdida que poco a poco iba reflejando la tristeza y los problemas que la rodeaban.

En 2003 lanzó su álbum debut Frank, todo un éxito comercial y un imprescindible de sus fans británicos. Aunque fue su segundo álbum, Back to Black (2006) el que supuso un antes y un después en su carrera. Consiguió seis nominaciones a los Premios Grammy, de los cuales se llevó cinco, entre las que destacan Canción del año, Grabación del año y Mejor artista nueva. Una noche en la que se convirtió en la primera artista británica ganadora de cinco Grammys en una misma ceremonia.

La cantante Amy Winhouse.

En su periodo más oscuro tuvieron lugar varias detenciones por posesión de drogas, una pelea a puñetazos con un fan en un concierto y la separación de Blake Fielder-Civil. Todo ello entre crack, heroína y alcohol que llenaban las portadas de los medios británicos. Los constantes problemas legales y su jugueteo con las drogas y el consumo excesivo de alcohol provocaron la caída en picado de la artista. Un comportamiento que muchos denominaron como "autodestructivo" pero que en el documental Amy (2015) dirigido por Asif Kapadia se puede ver que la artista tampoco contó con la suficiente ayuda personal ni profesional en sus peores momentos.

Back to Black

Una de las canciones más importantes de la artista y que da nombre al que es para muchas personas su mejor álbum. Un disco que se convirtió años después en el más vendido del siglo XXI en el Reino Unido.

We only said good-bye with words

I died a hundred times

You go back to her

And I go back to...

Black

Con esta canción la artista relata la peor parte de una ruptura amorosa, el duelo y el dolor que experimentó y que se traduce a nivel audiovisual con un funeral al que ella misma acude. Este tema ya es un clásico de Amy, y pasará a la historia como una de sus canciones más icónicas.

Rehab

Quien le iba a decir a Amy Winhouse que años después de escribir esta canción en la que nos relataba cómo se oponía a ir a rehabilitación, su legado daría lugar a una fundación y casa de acogida con su nombre para mujeres toxicómanas en Londres.

Fue con esta canción y su icónico "no, no, no", con la que su talento se expandió como la pólvora a nivel mundial, un tema que para muchos vaticinaba el terrible final de la diva. El éxito surgió tras una conversación con Mark Ronson, su productor, antes de grabar Back to black.

Mientras caminaban por Nueva York, la artista le contó que muchas personas le habían sugerido ir a una clínica de rehabilitación, y que ella siempre les contestaba "no, no". Fue entonces cuando Ronsonle sugirió escribir una canción sobre ello. Rehab ganó tres Premios Grammy en 2008 en las categorías de "Mejor Grabación del año", "Canción del año" y "Mejor Interpretación Vocal".

They tried to make me go to Rehab

But I said no, no, no

Yes I've been black but when I come back

You'll know, know, know

I ain't got the time

And if my daddy thinks I'm fine

Just try to make me go to Rehab

But I won't go, go, go

Valerie

Winehouse canta este ligero blues para contarnos la historia de una mujer llamada Valerie. Y aunque es en realidad un cover de la canción Valerie (2006) de los Zutons, el baterista Sean Payne aseguró que la canción estaba dedicada a una mujer real que había sido detenida por conducir ebria.

Since I've come home

Well, my body's been a mess

And I miss your ginger hair

And the way you like to dress

Oh, won't you come on over?

Stop making a fool out of me

Why don't you come on over, Valerie?

Esta popular canción es una de las más recordadas de la artista, que otorgó un toque fresco a la composición y que no dudaba en bailar durante sus directos con ese ángel que le hacía brillar y encadilaba al público. Su actuación de 2007 en Londres ha sido una de las más imitadas, donde una Amy en estado puro interpretaba su versión de este tema.

Love is a losing game Son muchas las canciones de amor y desamor que la británica escribió durante su relación con el problemático Blake Felder, ex-esposo de la cantante y que ha sido acusado tras su muerte como uno de los culpables del maltrato, la agresividad y la inducción a las drogas de Amy Winehouse. Tears dry on their own y Back to black son algunos sencillos en los que se puede ver la tendencia kamikaze de la artista en sus relaciones amorosas, pero este tema muestra su sensación de desequilibrio y debilidad ante ellas. Love is a losing game es otra canción que refleja ese amor atormentado y turbulento, sobre el que también se indaga en el documental biográfico de la artista. Amy Winhouse se abría en canal con esta canción indispensable para los amantes de su música y que también forma parte de su disco Back to Black. For you, I was a flame

Love is a losing game

Five-storey fire as you came

Love is a losing game One I wish I never played

Oh, what a mess we made

And now, the final frame

Love is a losing game Wake Up Alone Un canto a la soledad y un regalo para los oídos. Wake Up Alone retrata a la perfección la sensación de aislamiento y la búsqueda de un remedio contra el dolor de un corazón roto. Como ella misma canta "está bien durante el día", se mantiene ocupada "limpiando la casa" porque como explica "por lo menos mientras tanto no estoy bebiendo". Pero cuando llega la noche, sin distracciones que valgan y sola en su cama Amy experimenta el dolor y le "inunda el temor". En todas sus letras, la artista expresa sin miedo cómo se siente, con la crudeza y a la vez sensibilidad que la caracteriza y con la que consigue retratar esa sensación tan universal como es la soledad,y el espacio vacío que deja el fin de una relación, a golpe de un exquisito R&B y soul. It's okay in the day, I'm staying busy

Tied up enough so I don't have to wonder where is he

Got so sick of crying, so just lately

When I catch myself I do a 180 I stay up, clean the house, at least I'm not drinking

Run around just so I don't have to think about thinking

That silent sense of content that everyone gets

Just disappears soon as the sun sets This face in my dreams seizes my guts

He floods me with dread

Soaked in soul, he swims in my eyes by the bed

Sigue los temas que te interesan