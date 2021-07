'Wannabe': 25 años del himno feminista de las Spice Girls que antepuso las amigas a los novios

Quien no haya cantado "If you wanna be my lover, you gotta get with my friends" alguna vez en su vida que levante la mano. Era 1995 cuando las Spice Girls lanzaron el bombazo Wannabe, una canción pop que llegó al número uno de las listas en más de treinta países, pero en pleno 2021 esta canción continúa siendo un éxito.

Un himno de lealtad y amistad femenina que pone en un segundo lugar la relación amorosa para ensalzar la unión entre mujeres. Wannabe se convirtió así en uno de los himnos del girl power más pioneros, a golpe de pop y con mensajes de empoderamiento femenino.

Las Spice Girls firmaron un contrato con la compañía Virgin Records y el 8 de julio de 1996 se dieron a conocer con Wannabe. Una carta de presentación y una declaración de intenciones que traía un soplo de aire fresco a la industria musical británica. Aunque fue complicado para ellas escapar de la hipersexualización imperante, consiguieron transformar su fuerza arrolladora en 'Spice', el primer álbum del grupo con el que vendieron más de 20 millones de copias en todo el mundo.

Un himno pop

Wannabe, que fue coescrita por las Spice Girls, Richard Stannard y Matt Rowe (productores de la canción), ha sido infinitamente versionada, y tomada por el colectivo feminista como lema que reivindicaba la sororidad.

Algunas de las joyas que recoge esta canción podrían perfectamente encajar en un cartel del 8M o en un tuit de una cuenta feminista en pleno 2021. Desde "Si realmente me molestas, te diré adiós" pasando por "te diré lo que realmente quiero" hasta el "si quieres ser mi amante, tienes que dar, tomar es demasiado fácil".

Las Spice Girls

Spice Girls

En un momento donde las boy bands como Take That, East 17 o los Backstreet Boys eran las estrellas absolutas, llegaron ellas. Con sus plataformas, sus bailes atrevidos, sus coletas con pompones y sus looks llenos de accesorios, purpurina y colores. Porque también las adolescentes querían tener un reflejo en el que mirarse, aunque éste fuera con el ombligo al aire y algún chiclé que otro.

Las Spice Girls comenzó su andadura en 1994, Geri Halliwell, Melanie C, Victoria Beckham, Melanie B y Emma Bunton se convirtieron para siempre en iconos pop.

25 años después

La deportista, la salvaje, la rubia, la pelirroja y la pija. Aunque ahora estos estereotipos nos pueden parecer superficiales y preocupantes, en aquel entonces supuso una oportunidad para las jóvenes británicas (y del mundo) de sentirse identificadas. Sin embargo, el tiempo saca a la luz reflexiones que cuestionan mucho el feminismo que siempre ha parecido rodear al grupo.

Las Spice Girls

La escritora feminista Katherine Angel en su libro El buen sexo mañana viaja al pasado para analizar el lanzamiento de Wannabe y la iconografía que rodeaba a las Spice Girls.

"No es casualidad que en las Spice Girls solo hubiera una mujer de color y que su alias fuese el preocupante racista salvaje. Tampoco es casualidad que, en la pretendidamente cautivadora demostración de confianza insolente de las chicas en el video de Wannabe, le revuelvan el pelo a un sin techo y le roben la gorra. En esta época, la representación de las jóvenes como económicamente desahogadas y socialmente exitosas servía para marcar el contraste con el mundo occidental supuestamente progresista en cuestiones de género y un otro tradicional y opresivo (generalmente representado por la mujer musulmana con velo)", escribe.

Es por ello, que la reacción al escuchar y ver el videoclip de Wannabe es muy similar a la de ver un capítulo de la mítica serie Friends por ejemplo: reconoces los fallos de la época (gordofobia, homofobia), pero se disfruta del contenido al mismo tiempo.

La letra

Ha ha ha ha ha

Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want

So tell me what you want, what you really, really want

I'll tell you what I want, what I really, really want

So tell me what you want, what you really, really want

I wanna, (ha) I wanna, (ha) I wanna, (ha) I wanna, (ha)

I wanna really, really, really wanna zigazig ah

If you want my future, forget my past

If you wanna get with me, better make it fast

Now don't go wasting my precious time

Get your act together we could be just fine

I'll tell you what I want, what I really, really want

So tell me what you want, what you really, really want

I wanna, (ha) I wanna, (ha) I wanna, (ha) I wanna, (ha)

I wanna really, really, really wanna zigazig ah

If you wanna be my lover, you gotta get with my friends

(Gotta get with my friends)

Make it last forever, friendship never ends

If you wanna be my lover, you have got to give

Taking is too easy, but that's the way it is

Oh, what do you think about that

Now you know how I feel

Say, you can handle my love, are you for real

(Are you for real)

I won't be hasty, I'll give you a try

If you really bug me then I'll say goodbye

Yo I'll tell you what I want, what I really, really want

So tell me what you want, what you really, really want

I wanna, (ha) I wanna, (ha) I wanna, (ha) I wanna, (ha)

I wanna really, really, really wanna zigazig ah

If you wanna be my lover, you gotta get with my friends

(Gotta get with my friends)

Make it last forever, friendship never ends

If you wanna be my lover, you have got to give

(You've got to give)

Taking is too easy, but that's the way it is

So, here's a story from A to Z

You wanna get with me, you gotta listen carefully

We got Em in the place who likes it in your face

You got G like MC who likes it on a

Easy V doesn't come for free, she's a real lady

And as for me, ha you'll see

Slam your body down and wind it all around

Slam your body down and wind it all around

If you wanna be my lover, you gotta get with my friends

(Gotta get with my friends)

Make it last forever, friendship never ends

If you wanna be my lover, you have got to give

(You've got to give)

Taking is too easy, but that's the way it is

If you wanna be my lover

You gotta, you gotta, you gotta, you gotta, you gotta

Slam, slam, slam, slam (make it last forever)

Slam your body down and wind it all around

Slam your body down and wind it all around

Ha, ha, ha, ha, ha

Slam your body down and wind it all around

Slam your body down and zigazig ah

If you wanna be my lover