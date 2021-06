Por qué Winston Marshall ha dejado Mumford and Sons tras recomendar un libro de extrema derecha

La polémica surgió cuando el exmiembro de la banda de música folk Mumford and Sons, Winston Marshall, publicó un tweet en su cuenta personal recomendando el último libro de Andy Ngo, un mediático periodista estadounidense conocido por su relación con la extrema derecha en Norteamérica. A partir de ahí, un alubión de críticas se precipitó sobre el músico que a los pocos días anunció, en un comunicado desde la web Medium, su marcha de la banda inglesa.

Marshall, fundó junto con Marcus Mumford, cantante y principal compositor del grupo, la banda Mumford and Sons a principios de los 2000 en Londres. En la misma estela que seguirían Noah and the Whale o la cantautora Laura Marling, Mumford and Sons aunó las influencias de la música folk y bluegrass con ritmos y voces más cercanas al pop, convirtiéndoles en una de las bandas más importantes en la música inglesa de la última década.

Marshall, que tocaba el banjo en el grupo, se despide así de esta etapa con el objetivo de "evitar que afecta a la banda y las familias que la rodean", una decisión que califica de "nada fácil" y que da carpetazo a dos décadas tocando el banjo en la formación.

Andy Ngo, periodista y escritor estadounidense de origen vietnamita, publicó a principios de año Unmasked: Inside Antifa's Radical Plan to Destroy Democracy (Desenmascarados: Dentro del plan Antifascista para destruir la democracia). Un libro rodeado por la controversia desde su publicación. Concebido como "una carta de amor al país que acogió a sus padres", las críticas en diversos medios estadounidenses señalaban la ironía de quien "usa el mismo tipo de propaganda autoritaria en sus libros", haciendo referencia a la manipulación de informaciones ampliamente criticada en trabajos previos del autor.

Siempre alrededor de la polémica, las investigaciones de Ngo no han escapado nunca de las críticas por la falta de veracidad informativa y la manipulación de vídeos y archivos. El periodista ha sido señalado en varias ocasiones por su relación con organizaciones de extrema derecha, como los supremacistas blancos Proud Boys.

Marshall recordaba en el texto, que ha enmarcado su despedida, las intensas giras cuando el grupo empezaba a gestarse, así como el éxito posterior que les llevó por medio mundo. Reflexionando también sobre sus orígenes y cómo parte de su familia fue asesinada en los campos de concentración nazis en la Segunda Guerra Mundial.

Distanciándose tanto de la "extrema derecha como de la extrema izquierda", en una mención al escritor Aleksander Solzhenitsyn, más concretamente a su ensayo Vivir sin mentir, el músico ha remarcado las palabras del ruso en relación con "aquellos con puntos de vista progresivos" y cómo el autor sentenciaba: "Dejad que se digan a sí mismos: soy parte del rebaño y un cobarde".