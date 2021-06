Metallica, cabeza de cartel en el festival Mad Cool 2022

La organización de Mad Cool ha anunciado hoy nuevas confirmaciones para su cartel del año 2022. Un total de 104 bandas y artistas de todos los estilos, que incluye nombres presentes en las ediciones anteriores, así como nuevas incorporaciones. Al cartel se suman bandas de la talla de Metallica, Imagine Dragons, The Killers, Kings of Leon o Twenty One Pilots.

Bajo el lema "vuelve a brillar", el festival arranca motores para su edición del año que viene, con un cartel al que se incorporarán tres nuevos cabezas de cartel en los próximos meses y que tendrá lugar los días 6, 7, 8 y 9 de julio de 2022. Además, será posible asistir con las entradas de las ediciones de 2020 y 2021, canceladas a causa de la pandemia.

Metallica volverá a la capital tras una ausencia de 2 años. La banda de thrash metal actuó por última vez en el año 2019 en Valdebebas, en el mismo recinto que acoge al festival madrileño. Una fecha de la que caben esperar grandes sorpresas con el 30 aniversario del Black Album a la vuelta de la esquina, el disco que más proyección le dio a la banda de San Francisco con canciones como Enter Sandman, Nothing Else Matters o Wherever I May Roam.

Muse también prometen traer una actuación cargada de sorpresas para sus fans con el 20 aniversario del Origin of Symmetry, el álbum con el que alcanzaron éxito mundial y les puso en todas las listas de éxitos. Un espectáculo digno de ver y disfrutar, como ya han demostrado en otras ocasiones en España.

Mad Cool 2022 Mad Cool

Entre estas nuevas incorporaciones destacan también St. Vincent, la banda de Annie Clark acaba de publicar un nuevo álbum. Por otro lado, los británicos Wolf Alice actuarán en la primera jornada del festival. Hace tan solo unos meses editaban un nuevo trabajo que conseguía colocarse entre los números uno de ventas en Reino Unido al poco de su lanzamiento, convirtiéndoles en una de las bandas más interesantes y. prometedoras del Reino Unido. Completan el cartel los nombres de Tove Lo, Zara Larsson o Carly Rae Jepsen, en un cartel ecléctico y apto para todos los gustos.

Los precios de las entradas de día, así como de los abonos del festival, se mantendrán con el mismo importe actual. Sin embargo, a partir del 7 de julio se abrirá el periodo de devolución para aquellas personas que deseen obtener el reembolso de su entrada. También, se podrá solicitar el cambio de día a través de la plataforma Mad Cool Area desde el día de hoy.