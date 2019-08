El rapero 'rojo' Ayax defiende la bandera republicana en el Arenal: "No somos Taburete"

Los dos hermanos granadinos son una de las promesas del rap español. En apenas tres años han pasado de rapear en el Albaicín con sus amigos a actuar en diferentes festivales punteros de toda España —hasta el propio Pablo Iglesias declaró ser seguidor de ellos—.

Las letras de sus canciones nunca han escondido la tendencia política de los raperos, quienes simpatizan con postulados ideológicos de la izquierda y critican las desigualdades sociales. "La libertad de expresión siempre tuvo un límite, / ese límite siempre lo decidió la élite. / El camino fácil, hizo hombres flojos. / A palabras nazis, yo doy oídos rojos", expresan en uno de sus temas.

Ayax y Prok actuaron en el Arenal Sound el pasado 4 de agosto, el mismo día que Beret, Morat o C. Tangana. De esta manera, Ayax, una vez finalizado el evento, publicó una fotografía en la que aparece junto a su hermano y los demás integrantes en el escenario con el público detrás. "Gracias a tod@s. Las palabras no valen para agradecer cada semana estas locuras...", escribió en el pie de foto.

Dicho post de Instagram no ha pasado desapercibido entre los seguidores de la dupla granadina. Entre el público se aprecian ikurriñas, banderas andaluzas, extremeñas y varias republicanas. Algunos usuarios han criticado que se instrumentalice la música de forma política en un festival como el Arenal Sound.

Uno de ellos, precisamente, ha opinado que se está "confundiendo la música con la política" y que no entiende que se lleven banderas de la Segunda República a los conciertos. De hecho, una de ellas es la bandera republicana con la estrella socialista en el centro. Ante el desapercibido comentario el rapero no ha querido mantenerse callado: "¿Te crees que somos Taburete? Nuestra música se posiciona. No me gusta pagar impuestos para una familia cuyo mérito es nacer y que son medio retrasados por follar entre hermanos".

Respuesta de Ayax en su cuenta de Instagram.

La respuesta, que ya ha sido eliminada, se suma a una serie de polémicas que persiguen a los jóvenes raperos. En mayo de 2018 se viralizaron imágenes de Ayax siendo detenido en el centro de Madrid por atentar contra la autoridad.