Malú, antes de ser amiga de Rivera: “La música y la política están totalmente de espaldas”

La revista Semana ha desvelado este miércoles que entre el líder de Ciudadanos y Malú han existido varios encuentros, aunque la relación está aún sin confirmar. La cantante, en una entrevista en profundidad con este periódico concedida en septiembre de 2018 -con motivo de la presentación de su disco Oxígeno- se sinceró y aseguró que “la Malú que empezó a vivir el amor, lo vivía con una intensidad… más obsesiva”: “Debido, seguramente, a esas inseguridades que todos tenemos en determinado momento y siempre parece que el sentirte amada por alguien en concreto te da ese puntito de fuerza. Nos hace cometer locuras o tonterías que luego lo piensas unos años después y dices: ¿cómo pude yo creerme que estaba tan locamente enamorada de esto?”.

Explicaba que “desde un punto de templanza, de madurez” creía que “el amor tiene que ser algo mucho más sano”: “Alguien con quien te encuentras y luego quieres seguir caminando. Que esa persona se tire del barco y nade contigo hasta el final. Cambia el concepto de cuando tienes veinte y tienes esa locura de que todos son el amor de tu vida”, sostenía. Ante la pregunta de “¿qué has aprendido de los hombres?”, la cantante respondía entre risas: “Si te soy sincera, la lío”. Y continuaba: “¿De los hombres, con respecto al amor? Si te soy sincera: nada. De momento. Es una realidad. Bueno, hazme otra entrevista dentro de dos o tres años y a ver qué te digo”.

"No quiero estar asociada a la política"

En cuanto a las cuestiones políticas, Malú opinaba que “la música y la política están totalmente de espaldas, para mí”: “Yo quiero a mi gente darles sueños. Yo quiero que mi gente vaya a un show y se olvide del mundo cuando esté ahí dentro. Y creo que la política es una parte oscura y muchísimo más fea que no tiene nada que ver conmigo. No quiero estar asociada, es contradictorio con lo que yo pretendo darle a mi gente”.

En cualquier caso, quiso aclarar que “se le ha hecho durante muchos años muy mal uso a nuestra bandera”: “Y a día de hoy se le vuelve a dar mal uso a nuestra bandera. Se ha demonizado la bandera de España y eso me da pena. Se demonizó en su momento y ahora otra vez. Y creo que somos el único país en el que no estamos orgullosos de ser españoles. Y lo digo desde una perspectiva totalmente apolítica, totalmente abierta, y sin decantarme por ningún lugar, porque no me decanto por ninguno”, suspiraba. “Pero yo estoy fuera de mi país y me siento orgullosa de ser de mi país, y creo que debemos relajarnos con eso. La bandera no simboliza lo que ya pasó y no puede ser el símbolo de lo que está pasando”.

Para recuperar una bandera para todos, Malú creía que “tendrían que pasar muchas cosas en este país”, y no se mostraba optimista: “No pinta que vaya por buen camino. Y supongo que alguien deberá llegar que arregle todo eso”.