Trump le regala a Kim Jong-un el 'Rocket Man' de Elton John (con dedicatoria)

Donald Trump cree en el “díselo con canciones”. En España conocíamos de los obsequios culturales entre políticos con mensajes no tan encriptados: por ejemplo, cuando Pablo Iglesias regaló a Rajoy un libro de Machado y reutilizó una frase del poeta para pedir un referéndum en Cataluña. Sabíamos de esos guiños medio envenenados que los diputados se hacen con novelas o con series, pero Trump, que es presidente de pocas palabras, más intuitivo que reflexivo, se ha lanzado a la música para expresar sus deseos políticos.

El secretario de Estado Mike Pompeo viajó hace unos días a Corea del Norte en la que sería su tercera visita al país, como parte de una estrategia para consolidar los acuerdos nucleares, y acudió con las manos llenas: Trump le había encargado entregarle al líder norcoreano Kim Jong-Un un CD de Elton John con la canción Rocket Man.

Ahí la saña y el humor de Trump: “Soy un hombre-cohete quemándose, sin combustible aquí arriba, tan solitario…”, entonaba el músico británico en su canción. Según ha comunicado el equipo del presidente, Trump se inspiró en una conversación que tuvo con Kim Jong-Un durante la cumbre en Singapur. “Trump preguntó a Kim si conocía la canción y él le dijo que no”, aseguró una fuente diplomática, así que se le ocurrió hacérsela conocer y le firmó el disco personalmente, como una estrella del rock. No deja de ser significativo que la elección musical del presidente sea un artista LGTB, precisamente para dirigirse a un país que restringe la libertad sexual.

"Tengo más asistencia que Elton John"

En sus discursos y tuits de 2017, Trump solía llamar a Kim “pequeño hombre con cohetes”. “No podemos tener a locos por ahí tirando cohetes por todos lados”, dijo el presidente de EEUU en el mitin de Huntsville, Alabama. “Esto no debería ni estarse hablando, pero manejaré la situación porque tengo que manejarla. Little Rocket Man”.

Parece que Trump no saca a Elton John de sus oraciones. Además de usar sus temas para su estrategia política, el pasado jueves, en un mitin en el estado de Montana, volvió a citarle. Se quejó de que nadie le reconoce lo bueno que es en oratoria, a pesar de las grandes masas que se congregan en sus actos. “Nunca dicen que soy un gran orador. ¿Por qué diablos viene tanta gente? Tiene que ser por algo. Supongo que les gusta mi política”, lanzó. “He batido los récords de asistencia de Elton John. Y eso que no tengo guitarra ni órgano. ¿Dónde está mi órgano? Elton tiene un órgano y un gran equipo de músicos. No, yo he batido muchos récords. He batido prácticamente todos los récords”.

Recordó que lo hacía “sin instrumentos musicales”: “Mi único instrumento musical es la boca. Y con suerte el cerebro unido a la boca, ¿verdad? El cerebro es más importante que la boca. Mucho más importante”, concluyó.