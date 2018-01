Eurovisión 2018: el peor enemigo de Amaia es Amaia (y Alfred)

En la gala de Operación Triunfo de esta noche de lunes se decidirá la canción que representará a España en Lisboa, en el Festival de Eurovisión 2018. La cena está servida. Nueve temas en juego, cinco de ellos individuales, tres dúos y una canción grupal, Camina. Aunque la página oficial del programa no ha propuesto ninguna encuesta y prefiere contener las filias de los adeptos hasta las interpretaciones sobre el escenario, algunos portales especializados en Eurovisión sí se han encargado de tomarle el pulso al público.

Según rezan las votaciones de los usuarios, la gran favorita es Tu canción, el dúo de Amaia y Alfred. Otras de las candidatas más aclamadas son Al cantar, de Amaia en solitario, y Arde, de Aitana. Esta última y Chico malo -dúo Ana Guerra y Aitana- podrían dar la sorpresa, porque tras el pase de micros la interpretación de las jóvenes ha causado furor, cada una en su estilo: Arde es una balada desgarrada con letra poética y Chico malo, un divertido trap feminista de ritmos latinos para las que están cansadas de tanta Mala mujer.

Es curioso que las tres canciones que mejor se han vendido durante la semana -Arde, Tu canción y Al cantar- tengan en común la ruptura con los tópicos de Eurovisión: dance, puestas en escena extravagantes, agudos imposibles, laca y purpurina. Son tres temas sencillos, delicados, desnudos, emocionales, en sintonía con la canción ganadora del concurso el año pasado, interpretada por Salvador Sobral. La mayor tesitura se cierne ahora sobre la estrella del concurso, Amaia Romero: ¿la preferirán sus seguidores en solitario, cantando el tema compuesto por Rozalén, o quizá con su compañero Alfred, disfrutando a medias de la canción de Raúl Gómez?

'Tu canción', el dúo ganador

“Siento que bailo por primera vez, eres el arte que endulza la piel de mi mente viajera, que sigue a tus pies (…) Todo es perfecto si estás a mi lado creando una nueva ciudad”, reza la letra de Tu canción. Raúl Gómez, su autor, cuenta a este periódico que la creó “desde cero pensando en ellos”: “Yo sigo el programa desde el principio y desde la actuación de City of stars lo vi clarísimo… tenía ganas de componer algo basado en esa inocencia, en ese amor, en esas primeras veces que todos hemos vivido”. Sostiene que está inspirada “en el amor íntimo, sencillo”: “Eso de ‘siento que bailo por primera vez’ es una forma de decir que todo está de repente por estrenar. También hay una parte que dice ‘ya no puedo inventarlo’, y es porque ya ha sucedido y es real. Con eso todo el mundo se puede sentir identificado, a cualquier edad”.

Tenía ganas de componer algo basado en esa inocencia, en ese amor, en esas primeras veces que todos hemos vivido

Dice Gómez que él estaba “muy nervioso” porque era importante para él, a la hora de componer para otros, que “se sintiesen dentro de la canción y pudiesen defenderla”, pero lo cierto es que el tema les ha sentado a Amaia y Alfred como un traje hecho a medida: “Cuando la escucharon, se vieron ellos mismos cantándola. Ellos están hechos el uno para el otro, no sólo a nivel emocional, por la complicidad que transmiten, sino a nivel musical”.

Raúl ha estado un mes trabajando la canción con precisión de relojero: cada detalle, cada verso. “La he compuesto con Silvia Santoro. Ella es cantautora y es mi tía, y hemos estado quedando cada dos por tres, donde pillábamos. Con sus hijas en un bar, apuntando en servilletas… buscando huecos para sacar melodías… o sea que la canción es real desde todas las partes, incluso desde su creación”. A él le parece “una buena opción para ir a Eurovisión”, aunque reconoce que Arde, de Aitana, le ha emocionado en el pase de micros.

'Al cantar', la apuesta para Amaia en solitario

Rozalén, que se encuentra de gira con su disco Cuando el río suena…, nos atiende por teléfono, desde Alicante. “He hecho la canción que a mí me gustaría escuchar en Eurovisión. Me emocionan las canciones pequeñitas, sin mucha producción. En la letra cuento las sensaciones físicas y de alma que experimento cuando canto”, relata.

“La verdad es que no la he compuesto sólo pensando en Amaia, sino también en mí. No he compuesto yo para mucha gente, y las mejores canciones te las quedas para ti (risas), pero eso es genial porque por ahora todo lo que he hecho también querría cantarlo yo. Si no, es que no te gusta tanto. Me emocionó mucho vérsela a ella. Esa niña es pura”. Dice que Al cantar tiene algo “de otra época, algo antiguo, y lleva un tarareo, que es algo muy universal, muy Massiel: eso hace que aunque la escuchen personas de otros lugares, les pueda llegar igual, y ojalá tarareen todos”.

Al cantar tiene algo de otra época, algo antiguo, y lleva un tarareo, que es algo muy universal, muy Massiel

María Rozalén la compuso “en dos tardes”, pero porque ya venía tiempo rumiándola y tenía guardadas muchas anotaciones. “La hice en casa, enfrente de la chimena, con mi gatita y con mi perro. Entiendo que no es la canción más eurovisiva del mundo, pero es lo que yo podía aportar”. Jamás se habría imaginado en un escenario así. “Mira, yo cada vez tengo menos prejuicios con todo. Antes echaba pestes de la tele, de las radios comerciales… y ahora estoy metida en todo eso, me han dado esa oportunidad. Como dice Calle 13, me infiltro en el sistema y exploto desde adentro. Estoy haciendo lo que me gusta hacer. El otro día canté en OT una canción feminista y con lenguaje de signos, en prime time. Girasoles termina con un discurso de Pepe Mújica. ¿Cómo no voy a aprovechar estos altavoces si tenemos una responsabilidad social? Estoy agradecida”.

Está contenta porque, aunque “no puedo defender un reality show”, nota que están “cambiando las cosas”: “Los chicos lo están haciendo genial, y el programa está dando mucha bola a los compositores y a la música independiente, cosa que antes no pasaba. Amaia cantó el otro día por Víctor Jara. Y mira, si alguien que no le conocía ahora le conoce gracias a OT, yo, feliz”. Subraya que “es muy fácil criticar sin hacer nada”, y que por eso ella pensó, cuando le propusieron componer para Eurovisión, “¿por qué no?”: “¿No te gusta Eurovisión? Pues vamos a componer canciones para Eurovisión en vez de quejarnos tanto”.

Amaia le parece “una artista muy natural”: “No es la más mona, es la más pura, por eso creo también que las cosas están cambiando. La gente está valorando el talento. Canta como Dios, afina que te caes, tiene una gran base. Ahora que tengo la oportunidad de tenerla cerca, estoy convencida de que mi entorno y yo la vamos a cuidar”.