Elton John dejará los escenarios tras una última gira mundial

Elton John se retirará de los escenarios tras una gira mundial que durará hasta 2021. A los 70 años ha decidido que es el momento de apagar el micrófono y descansar. Ya el año pasado, en la gira con la que pasó por Barcelona, avisó de que su intención era ir reduciendo poco a poco los conciertos para poder pasar más tiempo con su marido y sus dos hijos de siete y cuatro años. Ahora John ha cumplido su amenaza y ha confirmado que dejará los escenarios tras una gira en la que celebrará sus 50 años de carrera musical.

El acto, que se ha podido seguir con gafas de realidad virtual, ha comenzado con un vídeo que repasaba rápidamente la carrera del cantante, desde sus primeros éxitos a sus actuaciones en Las Vegas, pasando, cómo no, por su Oscar por El rey León o el musical Billy Elliot. Después ha aparecido él, en directo y con sólo un piano con el que ha interpretado Tiny Dance antes de dar el anuncio que ya se esperaba desde que se supiera que iba a anunciar algo.

El pequeño concierto que ha ofrecido ha continuado con otro de sus grandes hits, I’m still standing, tras la que ha confirmado que “no haré mas tours alrededor del mundo”. “Llevo haciéndolo desde los 17 años y es el momento de decir gracias a los fans y decir adiós. Mi prioridad es ahora mi familia”, ha asegurado y ha confirmado que terminará la gira actual que tiene contratos de tres años. También ha asegurado que el motivo de su retiro no es su salud, ya que a pesar de la infección que contrajo hace unos años, ahora se encuentra perfectamente

Elton John ha vendido en su vida más de 300 millones de copias en todo el mundo en 30 álbumes de estudio que sacó al mercado. Ese es sólo uno de los récords que ostenta, igual que el de haber compuesto el single más vendido de la historia, el Candle in the wind que compuso para su amiga Lady Di cuando esta murió y que alcanzó los 33 millones de ediciones vendidas.