Radiohead acusa a Lana del Rey de plagiar su canción 'Creep'

El grupo de rock alternativo Radiohead ha demandado a la cantante estadounidense Lana del Rey por el supuesto plagio de la canción "Creep", según ha asegurado la propia diva del pop a través de su cuenta de Twitter. Del Rey niega que su canción "Get free", incluida en su último álbum "Lust for free", se haya inspirado en la célebre composición de la banda de Thom Yorke, a pesar de lo cual les ha llegado a ofrecer un 40 % de sus réditos por derechos de autor.

"Lo de la demanda es cierto. A pesar de que mi canción no está inspirada en 'Creep', Radiohead cree que sí y quiere un 100 % de los derechos", indica la cantante en su tuit. "Les he llegado a ofrecer hasta un 40 % en los últimos meses, pero sólo aceptarán el 100 %. Sus abogados han sido implacables, así que lo resolveremos en los tribunales", concluye la cantante. "Creep" fue la canción que lanzó al estrellato a Radiohead. Se lanzó como sencillo en 1992 y fue incluida en su primer álbum, "Pablo Honey", editado al año siguiente.

Lo curioso es que los propios Radiohead fueron acusados en su día de plagio por el parecido de "Creep" con "The air that I breathe", una canción de The Hollies compuesta en 1974 por Albert Hammond y Mike Hazlewood. En ese caso se llegó a un acuerdo y la disputa se solucionó incluyendo a los autores en los créditos y dividiendo los ingresos por derechos de autor. Los créditos que figuran en "Get Free" corresponden a Lana del Rey, Kieron Menzies y Rick Nowels.