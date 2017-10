Chantal Maillard: "La violencia de Estado nunca está justificada"

Lo advierte en uno de sus poemas: "¡Me atrevo a creer en las ruinas!". En otro cuenta que está "creciendo de la nada". Parte de cero, Chantal Maillard, en cada construcción intelectual; se arranca del mundo y luego se instala con rostro nuevo, más lúcida y poderosa, más volátil y desencantada, pero con memoria de la caída. La llaman la "poeta del dolor", y es mirarla y ya duele. Con los ojos clarísimos y los dedos en las sienes, pariendo ideas. Le molesta el ruido del ambiente, los pasos cercanos de tacones, las voces que cuchichean. Maillard ama el silencio porque sabe que el silencio es una postura. Porque sabe que el silencio es elocuente.

La poeta y filósofa nació en Bélgica, pero vive en Málaga desde hace años. Es Premio Nacional de Poesía por aquella vez que decidió Matar a Platón. Es Premio de la Crítica. Es Doctora en Filosofía especializada en Filosofía y Religiones de India. Es profesora de Estética y Teoría de las Artes, pero oigan, no esa estética a la que confunden con "belleza", sino la que tiene que ver con lo sensible. Galaxia Gutenberg reedita su obra La razón estética, que habla de un fin de ciclo y de inaugurar una nueva forma de pensar. Una basada en la educación de la sensibilidad. Trucos ambiciosos en días crueles.

En 1998, cuando se publicó La razón estética, usted decía que quería salvar el mundo, que las cosas podían ser distintas. ¿Sigue queriendo cambiar el mundo o lo ha dado ya por perdido?

Yo creo que está perdido desde que se inició (ríe). No creo que tenga remedio por muchos intentos que hagamos. Creo que el optimismo pertenece a las edades fértiles, es decir, cuando la química de los cuerpos quiere vivir y cuando uno ha pasado esa edad, cambian las cosas, los puntos de vista. No soy en absoluto optimista.

Se trasluce de su respuesta que en realidad no confía en el ser humano.

A la vista está que no hemos sido capaces de hacer que nuestras sociedades sean lo que pensábamos que podrían ser, y creo que es porque hemos olvidado lo más importante. Hemos perdido algo. Hemos adquirido, ciertamente, habilidades dentro de lo que es la técnica o el lenguaje, pero hemos perdido algo que pertenecía al animal que llevamos dentro todavía algunos, y digo animal en el mejor sentido. Creo que nos hemos regido por lo que se llamaba el modelo de El árbol de Porfirio, que es un modelo lógico en el cual entendemos la realidad de forma dicotómica, es decir, por medio de especie, género, subgénero… El árbol de Porfirio es un árbol inventado de cuyo tronco salen diferencias progresivamente más genéricas. Y por supuesto llegamos a la definición del ser humano obviando por el camino todo lo que no tiene que ver con él. Funcionamos por eliminación, porque el ser humano ha perdido de vista todo lo que le rodeaba y a lo que pertenecía.

Frente a ese modelo, yo pienso siempre en el modelo del gran baniano. Hay cerca de Calcuta un baniano que tiene, unos dicen que 19.000 metros cuadrados, otros dicen que 12.000 metros cuadrados… y tiene un tronco madre. De ese tronco salen ramas que a su vez forman raíces. Las raíces son etéreas, van por el aire, y llegan a la tierra formando nuevos troncos de los que salen nuevas ramas, y así sucesivamente. En ese modelo no hay una jerarquía, no es vertical. Crece independientemente incluso… puede llegar a crecer, es el caso de ese baniano precisamente, porque aunque se pudra el tronco madre las ramas siguen viviendo. Es un modelo en el que todos los individuos valen por igual, no hay jerarquías, y yo prefiero este modelo matriarcal, este mundo matriarcal, frente al otro patriarcal, lógico, del árbol de Porfirio, que es un árbol-concepto y que procede de conceptos universales mientras que el otro procede como procede la naturaleza. Recuperar la conciencia de que no somos sin lo otro, de que no somos sin lo que nos rodea, sin lo que llamamos “el medio”, que no es un medio, sino un todo. Recuperar esa conciencia es lo que La razón estética ha propuesto: un proyecto de nueva racionalidad.

¿Qué ha cambiado en el mundo desde entonces? ¿Cuáles eran los rasgos de crisis de 1998 y cuáles son los de 2017? Usted habla de “fluctuaciones sociales”.

Indudablemente muchos, porque cuando escribo esto, en los noventa, acababan de surgir los ordenadores. Si pensamos en dos décadas… y en todo lo que ha ocurrido, pues es otro mundo. El mundo ha cambiado drásticamente.

¿Es un mundo peor?

Bueno, depende desde dónde se mire. Desde luego, si yo soy una ballena diría que es un mundo mucho peor. Por supuesto, si soy un ser humano con grandes empresas, diré que es un mundo mucho mejor. Y como animal humano que soy, yo diría que ha empeorado mucho, pero ya te digo, es cuestión de perspectiva. Ya no puede hablarse de evolución. La evolución tiene el sentido del progreso, y el progreso es un concepto decimonónimo unido a la Revolución Industrial. No podemos mantenernos en esa idea, sino asumir que hay transformaciones que son para bien o para mal según para quién. Y por supuesto ha habido transformaciones también en las formas sentimentales a las que aludo en el libro. He intentado analizar diversas categorías de la sentimentalidad. El paso de lo trágico al tedio, la tristeza, o analizar la risa, lo lúdico…

¿El capitalismo ha fracasado como modelo?

El capitalismo no ha fracasado porque nunca fue una opción buena. Se sustituyó la economía de subsistencia por la economía del beneficio, y hemos convertido los medios en fines. El dinero por el dinero. Aumentar el beneficio porque donde hemos puesto el valor es en el beneficio, no en las posibilidades de una vida mejor. Con vida mejor digo vida más en paz, más acorde con el entorno. Eso no lo hemos conseguido, porque no hay ganancia que no se haga en perjuicio de una pérdida de otros.

¿La “educación de la sensibilidad” podría ser una asignatura en los colegios? Primero, ¿cómo aprenderla? Y después, ¿cómo inculcarla?

Por supuesto. El gran tema para mí es la observación del proceso mental, el conocer la mente, el “conócete a ti mismo”, entendiendo bien qué es ese “ti” y ese “mismo” en el cual tanto creemos. El “mi” es una creación. Va haciéndose con el entorno, va haciéndose con hábitos de pensamiento, con hábitos fácticos, es un cúmulo de hábitos mentales, sentimentales y prácticos que derivan a la larga en una especie de solidificación a la que llamamos “yo”. Pero cuando observamos realmente ese pasar, ese suceder de los pensamientos… todo es pensamiento, todo pasa por la mente, una emoción también, ¡todo! Cuando observamos sus fluctuaciones y no le otorgamos más peso de lo necesario, se relativiza todo. Se podría enseñar. Se puede hacer. Sólo que, claro, quien lo enseñase tendría que haberlo aprendido. Es bastante utópico.

En un mundo en el que nos hacen creer que lo tenemos todo, ¿por qué cada vez estamos más tristes? ¿Eso también responde a nuestro fracaso a la hora de acercarnos a la educación sensible, estética?

Sí, el ser humano no es feliz, no está contento, no está satisfecho, porque tenemos buen cuidado en mantener el grado de insatisfacción necesario para que la sociedad de consumo siga siendo lo que es, es decir, para que siga habiendo beneficios. Es el gran problema actual: para mantener el consumo hay que mantener la insatisfacción. Necesitan de productos diluidos que no llenen las expectativas, mientras se le hace creer al sujeto consumidor que eso es lo que quiere, cuando lo que quiere es otra cosa.

¿Qué quiere?

Bueno, quiere ¡ser feliz! (ríe). Quiere estar bien. Quiere estar contento, pero la satisfacción no se adquiere a través del consumo, a través del tener por el tener, de lo propio por lo propio.

¿Es más fácil ser feliz en un sistema comunista?

Bueno, “comunista” es una palabra muy lastrada. Si la utilizamos como oposición al capitalismo, tal y como han ido las cosas, en la práctica ha tenido muy poco que ver con la idea de Marx, por ejemplo, de cualquier utopía comunitaria. Una cosa es el comunismo como sociedad política, que también es un fracaso, y otra cosa es el comunitarismo que esas utopías pretendían en sus inicios. Yo opto más bien por algo a lo que evidentemente no se puede volver: una economía de subsistencia, no de capital, no de beneficio, no de jerarquía.

El comunismo también tiene y ha tenido jerarquía. Si no una sociedad en la que lo que prima es que todo ser pueda vivir con las necesidades satisfechas, es decir: si tiene hambre, que pueda comer. Si tiene frío, que pueda abrigarse. Eso es lo que cualquier animal desea. Lo terrible del ser humano es que además de ser animal es un aumentador. Es un autor. La palabra “autor” viene de “aumentar”, entonces la representación que necesita en todos los ámbitos el ser humano es un aumento de la realidad, y eso es lo que nos distingue del animal.

Dice usted que para gobernar es necesario saber qué somos o qué estamos siendo más allá de nuestro personaje. ¿Qué errores filosóficos observa en nuestro Gobierno?

(Se ríe). Vaya pregunta en estos días.

Por eso, también.

Esto está relacionado con tu pregunta anterior, la del método. La política no la hacen los partidos, la hacen los individuos. Tenemos que recordar que un “partido” siempre es una “parte”. La política la hacen individuos que luego se agrupan formando parte de una sociedad. Si esos individuos no se conocen a sí mismos, no han ido un poco más hondo, más abajo, o más… no sé cómo decirlo, si no se han mirado, si no se han observado. ¿Qué es eso de la mente que les gobierna, que es eso del “yo, yo”, que siempre llevan por delante? Mal van a poder gobernar. Esto es muy viejo, lo conocemos desde antes de los griegos: si uno no se conoce a sí mismo, ¿cómo va a gobernarse a sí mismo? ¿Y a un país, un clan, una región? El error de un político es no haber dedicado tiempo a esto. Es el primer error.

Y no tiene pinta de que se lo vayan a dedicar.

No, no tienen voluntad de dedicación, porque cuanto más tiempo pasan en sus labores de transacciones (que es en lo que se ha convertido la política), menos tiempo tienen para mirarse al espejo. Se mirarán al espejo solamente para ponerse su maquillaje de títere, de la representación en cuestión, es decir, la figura pública en que se ha convertido el político. Un juego representativo que tiene consecuencias trágicas. La palabra “tragedia” viene del canto de la víctima que se sacrificaba. Del cordero, cuando en los pueblos antiguos se hacían sacrificios. Aquí también.

Cuando miremos más allá de nuestras narices descubriremos que también hay cosas que nos conciernen fuera. Con todo esto que está pasando parece que no tiene importancia que un buque enorme esté amarrado en Bilbao con un cargamento de armas que España exporta, nuestros queridos gobernantes exportan a Arabia Saudí para fomentar la guerra del Yemen. Estas armas que nosotros exportamos van a matar gente, civiles, en Yemen y en otros países. Eso “no nos concierne”, entre comillas, pero nuestro bienestar depende de esas empresas armamentísticas. Hay que ver qué caos y qué guerras estamos fomentando fuera. Sí nos conciernen, pero miramos para otro lado. Me preguntabas por el error de nuestros gobernantes. Yo te diría un acierto: políticamente hablando, su acierto es desviar nuestra atención hacia eso que creemos que no nos concierne. Mientras ellos exportan todas las armas que quieran.

Decía usted que la política no la hacen agrupaciones ni partidos, sino individuos. Me pregunto, con frustración, qué podemos hacer como individuos para paliar cuestiones como la de Cataluña. ¿Qué vamos a conseguir desde la individualidad?

Entristecerse (risas).

Aparte de eso. ¿Dónde reside nuestro poder individual y cómo podemos aplicarlo?

Yo creo que, en principio, no añadiendo más palabras a las palabras. Las palabras interpreta, opinan, crean diferencias, crean malestar (suspira). Claro, entonces puede que me digan “pero es que el silencio es elocuente y puede ser interpretado”. Sí. Creo que lo único que puede hacer un ser humano que quiera no echar aceite sobre el fuego es intentar comprender por qué hacemos lo que hacemos, por qué decimos lo que decimos, ver un poco más allá, tratar de… no sé, es deprimente. A mí me indigna el estrecho marco de nuestra indignación. Me indigna nuestra indignación tan limitada.

Desde la Ilustración, nos creemos con “derecho a”. Europa, heredera de la Ilustración. Sin embargo, no parece que tengan derechos aquellos a los que con nuestras armas bombardeamos en otros sitios. ¿Ellos no tienen derecho a que no se les bombardee, a que no se les arrase las casas, a que no se viole a su gente, a que no se les asesine? A mí me indigna que nadie salga indignándose por esas cosas. Eso me causa malestar.

O sea, que somos unos hipócritas de la indignación. O hipócritas de la manifestación.

Sí, bueno, si te bajan el sueldo te tendrás que manifestar, pero tu sueldo y tu bienestar dependen de muchas cosas que suceden en otras partes y a las que les cierras los ojos. ¿Qué puedo hacer?, dirán. Sal a la calle, manifiéstate, hagamos esto que está ahora tan de moda, un Twitter y nos reunimos en la plaza… no lo hacemos. No nos importa. Si te digo la verdad, me importa poco lo que aquí dentro ocurre cuando los de aquí dentro no se ocupan de los de ahí fuera, porque los de aquí dentro están provocando lo de ahí fuera.

¿Cuándo es legítima, según su percepción filosófica, la violencia practicada por el Estado? ¿Es defendible dialécticamente, de alguna manera, lo que pasó el domingo en Cataluña? ¿Qué juicio tenemos que hacer de la violencia que ejerce el Estado hacia los ciudadanos?

La violencia de Estado nunca está justificada. Ninguna violencia, a no ser que te agredan y te defiendas. Nunca estamos libres de una posible guerra. Las guerras empiezan por mucho menos de lo que pasa en Cataluña. Las grandes guerras han empezado por muy poco, la chispa es pequeña.

¿La poesía es bandera o es todo lo contrario a la bandera?

(Ríe) ¡Si la poesía es bandera…! Se ha hecho poesía de todo tipo. La poesía en sí no es nada, son los poetas los que hacen sus poemas, igual que un individuo hace política, otro hace poemas. No por ser poeta se es más sabio, no. La poesía antigua es poesía épica, sus gestas, sus héroes… la poesía es lo que se hace con ella. Se puede poner al servicio de una bandera y se ha puesto. Siempre se ha puesto.

¿Siempre?

Siempre. Ha habido poetas que se han puesto en un partido o en otro, ha habido poetas de todos los colores, ¿no? Ahora, a mí me gusta distinguir entre poesía y poema. El poema para mí es otra cosa. El poema entendido como… un erizo, un pequeño animal que se cierra sobre sí mismo. Un animal temeroso y se pone a la defensiva. Solamente cuando se siente a gusto sobre la mano de alguien puede abrirse. El poema para mí es algo así. Es algo que se encuentra a ras de suelo, humilde. Se define en tiempos malos, porque lo que nos entrega es algo que va mucho más allá de banderas y de credos. Sobre todo, de credos.