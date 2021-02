Polémica arqueológica en Cartagena: cien expertos descartan el 'palacio de Asdrúbal'

El historiador griego Polibio de Megalópolis, en su volumen Historias, escrito hacia el año 150 a.C., señaló que en una colina de la antigua ciudad de Cartagena se edificaron "magníficos palacios reales", obra supuestamente del general cartaginés Asdrúbal para reforzar sus aspiraciones a un poder monárquico. Las investigaciones arqueológicas que se han realizado durante las últimas décadas en el conocido como cerro del Molinete han sacado a la luz multitud de vestigios históricos desde el siglo III a.C. en adelante. Sin embargo, no se ha hallado ninguna evidencia de dicha residencia.

En la comunidad científica hay consenso sobre que el yacimiento, excavado en gran parte, no esconde el palacio de Asdrúbal. La única voz discordante es la de Iván Negueruela, actual director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena (Arqua), que en 2015 publicó un libro, editado por la Real Academia de la Historia, en la que defendía la presencia de esa "soberbia construcción" que habría sido tallada en la roca.

El debate se ha avivado en las últimas semanas a raíz de la intención del Ayuntamiento de Cartagena de subastar una serie de parcelas situadas en el barrio de la Morería, al pie de la ladera occidental del cerro, para construir nuevas viviendas. Aunque desde el Consistorio se defiende que los restos hallados se conservarían in situ, Negueruela, doctor en Arqueología, ha reclamado ante el Ministerio de Cultura que se realicen más prospecciones para comprobar si se encuentran evidencias del palacio cartaginés. La cartera dirigida por José Manuel Rodríguez Uribes ya ha abierto una investigación y enviará una comisión de expertos para evaluar el proceso.

Panel informativo del cerro del Molinete. Universidad de Murcia

La "ficticia y politizada" polémica ha empujado a más de un centenar de arqueólogos, museólogos, gestores del patrimonio cultural, profesores de universidades españolas y extranjeras y otros técnicos relacionados con la investigación del patrimonio cultural e histórico a firmar un manifiesto en defensa de sus colegas de profesión que trabajan en la Región de Murcia y, en concreto, al equipo que lleva doce años conduciendo investigaciones periódicas en el yacimiento. "En ninguno de los trabajos con metodología arqueológica realizados por dichos equipos en el Molinete se ha identificado vestigio material alguno que pueda identificarse con el 'palacio' de Asdrúbal", aseguran.

Los 113 firmantes, entre los que se encuentran catedráticos y doctores en Arqueología, defienden que el libro de Negueruela "no han tenido repercusión alguna en el ámbito científico y académico" y que "no es admisible" que se pretenda "imponer por la fuerza": "La hipótesis que defiende la existencia de un palacio adolece de falta de proyecto alguno y del necesario rigor metodológico, y no se sustenta en un trabajo riguroso de documentación y análisis previo, antes bien en puras suposiciones y especulaciones que no han sido contrastadas".

Imagen de las Termas del Puerto. Molinete - Arx Hasdrubalis

Los investigadores también denuncian en el manifiesto, que fue leído este martes ante las puertas del Museo Arqueológico de Murcia, "el uso partidista que algunos políticos de Cartagena realizan de la arqueología y del patrimonio arqueológico (...), mancillando el buen nombre de prestigiosos profesionales de la disciplina y la gestión patrimonial". "Para discutir cuestiones estrictamente técnicas, como la existencia o no de un palacio cartaginés en el cerro del Molinete, están los foros académicos y científicos, donde insistimos que dicha hipótesis no ha tenido eco alguno desde el año 2015", añaden.

El comunicado, sin embargo, ha suscitado el rechazo de la asociación Coordinadora para la defensa del Molinete y su entorno, que lo ha calificado de "político y nada técnico". Este grupo defiende la necesidad de excavar la totalidad de la zona del barrio de la Morería antes de que comience el proyecto urbanístico.

El Parque Arqueológico del Molinete es un área de unos 26.000 metros cuadrados que comprende un registro arqueológico desde el siglo III a.C. hasta el XX. Los restos más destacados se corresponden a época romana tardorrepublicana, cuando se acometió una monumentalización arquitectónica de Carthago Nova con la construcción de un santuario en la cima de la acrópolis (la arx Hasdrubalis). También sobresalen el edificio del atrio, las Termas del Puerto o un templo probablemente dedicado a los dioses Serapis e Isis.