El increíble hallazgo que desmiente el mito del neandertal primitivo "y semidesnudo"

"Existen dos teorías contradictorias: la teoría del encruzamiento cuenta una historia de atracción, sexo y mezcla. La hipótesis opuesta, la llamada teoría de la sustitución, cuenta una historia muy distinta: una historia de incompatibilidad, aversión y quizá incluso de genocidio", escribía el historiador Yuval Noah Harari en Sapiens: de animales a dioses (Debate).

Los años de investigación de arqueólogos iluminan la desconocida época en la que convivieron los homo sapiens y los homo neanderthalensis. Poco a poco, se ha llegado a la conclusión de que no se trataban de especies que no se relacionaran entre sí. Llegó y hubo a haber contactos entre ambos y las últimas investigaciones determinan que sus similitudes eran mucho mayores.

Se creía que los neandertales tenían dietas más limitadas, mientras que los antepasados del homo sapiens tenían dietas más flexibles y adaptativas que incluían alimentos procedentes del mar y abundante ingesta de plantas. Ahora, un proyecto liderado, entre otros, por el profesor de la Universidad de Barcelona João Zilhão, explica que el uso de elementos marinos, así como la ingesta de alimentos marítimos, era más frecuente de lo que se pensaba.

Conchas encontradas en la cueva donde se realizaba la excavación. Science

La investigación se ha basado en la excavación de una cueva en la costa de Portugal y han descubierto un enorme depósito de restos, incluidos mejillones y lapas, que datan de hace entre 106.000 y 86.000 años. Los arqueólogos explican que este hallazgo muestra que los neandertales recolectaban seres del mar de manera sistemática. Este hecho resulta sumamente importante, puesto que siempre se había asociado como un rasgo de los humanos anatómicamente modernos.

El mito hollywoodiense

"Me siento incómodo comparando los neandertales y los homo sapiens, porque la conclusión es que los neandertales también fueron homo sapiens", afirma Zilhão al diario The Guardian. Añade que los cruces entre homo sapiens y neandertales fueron la norma y no la excepción.

Por lo tanto, el paleontólogo lanza un mensaje al cine y pide olvidar esa imagen de hombre primitivo "semidesnudo que vagaba por la tundra esteparia del norte de Europa en busca de mamuts y otras megafaunas con armas pobres e ineficientes".

El descubrimiento va más allá y pone en duda la teoría de que la dieta rica en alimentos marinos de los homo sapiens, rica en ácidos grasos, les ayudó a superar a los neandertales como resultado de una mejor cognición. Asimismo, en el interior de la cueva han encontrado gran cantidad de herramientas de piedra, material vegetal y restos de caballos y ciervos, así como de anguilas, tiburones, focas y cangrejos, lo que sugiere una dieta diversa y expone nuevas teorías acerca de los neandertales.