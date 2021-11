José Sacristán, Premio Goya de Honor 2022 por seis décadas de cine inolvidable

La Academia de Cine ha anunciado el Goya de Honor 2022, poniendo en valor la carrera del actor y director José Sacristán. La entrega tendrá lugar el próximo 12 de febrero de 2022 en Les Arts, Valencia. Un galardón que pone en relieve la importancia del artista en la cinematografía española, reconociendo la "memoria íntima", recogida en los papeles y películas que le han convertido en uno de los máximos exponentes de la interpretación y la dirección en nuestro país.

Los cambios históricos y sociales en España han encontrado un reflejo en los "gestos, silencios, posturas y palabras comunica su pasión por contar historias", señalaba la nota de prensa de la Academia en la que se ha hecho publica la noticia. Sacristán se ha mostrado profundamente agradecido al conocer el fallo del jurado: "Ha sido el gozo del crío que ha visto cumplido su propósito, el de hacer creer a la gente que era el estudiante, el pregonero, el recluta, el emigrante, el abogado, el médico… y que la gente se lo creyera".

Nacido en Chinchón en 1937, el legendario actor dio el paso a la gran pantalla con Fernando Palacios en La familia… y uno más. Participando en más de 125 películas, muchas de las cuales son ya parte de la historia sentimental de los espectadores españoles como Don erre que erre, La tonta del bote, Soltera y madre en la vida, Vente a Alemania, Pepe o El abuelo tiene un plan.

La carrera de Sacristán se extiende por más de seis décadas, participando también como director y formando parte de la fundación de la Academia de Cine en 1985. El intérprete ha recordado la reunión de la que surgió la misma institución que ahora reconoce su involucración en el séptimo arte. "Lo que salió de allí y todo lo que hubo que trabajar después. Recordé los comienzos, mis tiempos de vicepresidente, la lucha… Me siento muy orgulloso del punto en el que está ahora la Academia".

También ha aprovechado para recordar a Fernando Fernán-Gómez, de quien ha señalado que aprendió sobre la constancia y la dedicación al público. "Sería un miserable si me quejase porque nunca me ha faltado trabajo. En ocasiones, lo que ganaba no era suficiente para cubrir mis obligaciones, pero ese era mi problema. Me lo he currado, pero hay un factor suerte que me ha acompañado. Reconozco y agradezco el privilegio, no se me escapa".

Sacristán ha compartido jornadas con algunos de los más grandes exponentes del cine español. A las órdenes de Berlanga grabó La Vaquilla, interpretando al teniente Broseta en una producción que trataba de cambiar las representaciones habituales que se hacían de la Guerra Civil en la gran pantalla, con una comedia de tintes negros y con un pie en la política y otro en el costumbrismo surrealista habitual en el director. Con El diputado o Un hombre llamado Flor de Otoño dio voz a colectivos silenciados, demostrando su versatilidad y compromiso político en una década de profundos cambios sociales.

La carrera del actor seguirá "mientras la madre naturaleza lo autorice", aunque "con responsabilidad". El Goya de Honor 2022 está de gira con Señora de rojo sobre fondo gris, obra de teatro que representará hasta junio del próximo año, y ya prepara otra producción en Mérida para la próxima temporada. En julio conocíamos la noticia de que el chinchonense recibía el Premio Nacional de Cinematografía 2021, en reconocimiento a su aportación cine.

