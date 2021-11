Salma Hayek: "Es un momento histórico para la diversidad, hay un antes y un después de 'Eternals'"

Los superhéroes también cambian. El mundo ya está un poco harto de héroes prototípicos. Hombres blancos, fuertes y masculinos. Si la sociedad es cada vez más feminista e inclusiva, nuestros superhéroes deben serlo. Hollywood y Marvel, en una unión que revienta las salas, lo entienden desde hace años, pero dan pasos pequeños. Primero fue su primer protagonista negro, luego confiaron, por fin, en mujeres para dirigir sus superproducciones, después pasaron a darles películas individuales a sus heroínas, y ahora llega Eternals -estreno en salas este viernes 5 de noviembre-, una película en la que la diversidad está en cada fotograma.

La adaptación de la historieta del mismo nombre tiene a la primera mujer de origen asiático que se pone al frente de una película de Marvel. No es otra que Chloé Zhao, la última ganadora del Oscar a la Mejor dirección por Nomadland que se pone al frente de su primera gran producción e impone su tono y su visión del mundo. Un humanismo que estaba en sus anteriores obras y que ahora impregna esta historia sobre los Eternos unos héroes mandados a la tierra hace miles de años para protegernos y que ahora deben unirse de nuevo contra una nueva amenaza.

Los eternos no son como los hubiera imaginado cualquier director. En este grupo hay un actor indio, un negro que hace del primer superhéroe abiertamente homosexual, una actriz de origen asiático como absoluta protagonista y en un cambio que, cómo no, ofendió a los puristas contrarios al cambio, hizo que lo que en el cómic original era un chico se convirtiera en una joven negra y sorda, dándole el primer protagonista en un filme de estas hechuras a una actriz que se comunica con lengua de signos.

Kumail Nanjiani,actor pakistaní, deja claro a EL ESPAÑOL, que todo esto que ahora se ve en salas “es la visión de Chloé”. “Desde el principio tenía todo este mundo en la cabeza y es ella la que eligió a todos los actores. Tenía todo pensado, desde la escala más grande a la cosa más pequeña, todo estaba en su cabeza, desde las batallas enormes a los momentos íntimos de cada personaje y la filosofía que desprende. Esta película no se parece a nada de lo que hemos visto y estoy muy contento de estar aquí, pero nadie como Chloé podría haber hecho esto”, explica.

A su lado Salma Hayek asiente y se lanza a hablar en castellano. Su momento con Victoria Alonso -una de las mandamases de Marvel Studios- en la premiere mundial hablando en castellano y pidiendo a la gente que aprendan ellos su idioma en vez de hablar en español se convirtió en un momento viral y en una metáfora perfecta de lo que significa Eternals y que subraya como una de las cosas que le enamoraron del filme: “Al mismo tiempo es muy interesante y lo que me gusta es la elegancia de la película, pero lo que más me mueve es la diversidad. Esta película es extramadamente importante, y estamos, quizás, en un momento histórico. Creo que va a haber un antes y después de Eternals”.

Espero que esta diversidad sirva no sólo a la gente que se vea representada en ella, sino para que aquellos que crean que no tienen nada en común con ellos digan: soy como ellos

Para Lauren Ridloff, que gracias a su personaje Makkari se ha convertido en la primera superheroína sorda de la historia, esta oportunidad supone “tener una plataforma a nivel global que se llama Marvel y con la que puedo mandar un mensaje a muchos países a ayudarles a mejorar sobre los derechos de la gente sorda y para que presten más atención a lenguaje de signos, que ahora parece que tiene un momento de auge en los medios, pero que para que se entienda que detrás del lenguaje de signos hay personas, hay una cultura y hay una historia. Estoy emocionada de poder compartir todo esto”.

También cree que es importante el tener un reparto tan diverso, y recuerda la emoción que sufrieron todos cuando rodaron la escena en la que todos aparecen por primera vez en el acantilado con sus trajes: “cuando nos vimos allí, pensé que este era un momento muy importante para todos. Allí estábamos, representando con nuestros cuerpos a todo el mundo. Éramos gente de diferentes alturas, cuerpos, colores y formas y todos eramos gloriosos, y estoy muy orgullosa”.

La directora añade un detalle, y es que aunque todos son diferentes y con su traje, “todos tienen algo en común, hay símbolos, y con eso queríamos decir que aunque son diferentes siempre comparten algo, una fe, una creencia o una meta, y espero que esta diversidad sirva no sólo a la gente que se vea representada en ella, sino para que aquellos que crean que no tienen nada en común con ellos digan, yo cuando fui adolescente era como tú, a mí me rompen el corazón como a ti, y así puedan sentirse unidos a ellos”.

Chloé Zhao en la premiere de 'Eternals'. EFE

Zhao cuenta a EL ESPAÑOL que uno de los motivos por los que dijo que sí a este proyecto es tan simple como que le “encantan as películas de Marvel”, pero que encontró que en el tratamiento de la historia había algo que quería contar. Una historia humanista, sobre la unión de todas las culturas, y también una metáfora sobre los procesos colonizadores, algo que ella confirma: “Ellos vienen del espacio a la tierra, son colonizadores, y si lo piensas, cuando una persona llega a otra cultura siempre influencia para bien o para mal. Ellos llegaron hace 7000 años a la Tierra, por lo que sea, por seguir a sus dioses, por cumplir sus misiones… y luego les vemos en el presente, y lo que son dice mucho de lo que somos ahora, porque han influido. Algunos siguen siguiendo las misiones de sus reyes, sus dioses… pero otros se han acercado a las costumbres de los nativos y deciden no seguir esas órdenes, seguir sus propias decisiones porque aman a esa gente, y sí, creo que eso ha pasado en nuestra historia muchísimas veces”.

Una película que parece destinada a arrasar en unos cines que vuelven a abrir y que son, como dice Salma Hayek, “la mejor forma de ver la película, la única”. “Eternals es una experiencia, es un evento, y yo cuando fui a la premiere estaba feliz porque quería ver la película y de repente olí a palomitas y dije guauuu, cuando me senté a oscuras con el olor a las palimitas se convirtió en algo casi nostálgico, aunque sea triste decirlo”, zanja la actriz. Una película que demuestra que otro Marvel es posible, y que ahora se enfrenta a su villano más complicado, la taquilla.

Sigue los temas que te interesan