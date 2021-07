Feminista, socialista y punki: la película que convierte en icono a la hija de Marx

El himno de La Internacional más punkarra comparte protagonismo con vestidos pomposos de colores pastel, cartas privadas de Karl Marx y discursos feministas. Lejos de ser una mezcla imposible de encajar, la directora italiana Susanna Nicchiarelli ha conseguido unir ambos mundos de una forma más que atractiva en su última película Miss Marx (BTeam Pictures).

El film recorre la vida de Eleonor Marx, la hija menor de Karl Marx, poniendo el foco en su figura tanto en el ámbito combativo y político como en el personal y romántico. Su directora, afirma durante su entrevista con EL ESPAÑOL, que "no es solo una película acerca del siglo XIX, sino que la historia de Eleonor puede trasladarse perfectamente al día de hoy".

Eleonor Marx, interpretada por la actriz británica Romola Garai, alza la voz, prueba el opio, baila desenfrenada y habla mirando a la cámara con esa magia del cine que permite romper la cuarta pared. "Cuando ella habla a cámara nos está hablando a todos directamente porque no hay nada de lo que dijo entonces que no sea perfectamente aplicable al siglo XXI", explica Nicchiarelli.

Una figura visible

Aunque existen muchas mujeres de la historia ocultadas bajo la sombra de hombres, ya sea un hermano, un padre o un amante, el caso de Eleonor Marx es bien distinto. "No creo que absoluto que Eleonor viviese tras la sombra de su padre. Al contrario, Karl fue un padre realmente maravilloso, le dio una educación muy buena en una época en la que las mujeres no tenían acceso a ella. Sabían leer y escribir, pero poco más. Sin embargo, él la enseñó política, historia y llegó a hablar varios idiomas", relata la directora.

La voz de Eleonor fue escuchada en el siglo XIX a través de mítines, visitas a distintas localidades británicas y su fuerte activismo político marxista. De hecho, la directora afirma que su padre le ayudó en todo momento para que ella fuese una figura reivindicativa en sí misma. "Era su favorita, y ella le acompañó siempre, fue su secretaria y compañera intelectual. No creo que la controlase, creo que la animó muchísimo a que ella tuviera una carrera política y estuviera en primera fila políticamente hablando", explica.

Poster de la película 'Miss Marx'. Filmaffinity

Ella fue la primera mujer en vincular el feminismo y el socialismo, y luchó por los derechos de las mujeres y los trabajadores además de perseguir la abolición del trabajo infantil. Pero también el film muestra sin tapujos la gran incongruencia entre el discurso feminista de Eleonor y su tóxica y desastrosa relación amorosa con Edward Aveling, interpretado por Patrick Kennedy.

Una realidad que vemos a través de material de archivo del siglo XIX que se presenta al espectador junto a temas punk rock que llaman la atención del público más joven y se acercarse a las nuevas generaciones.

El suicidio

Para la directora, el mayor reto de Miss Marx ha sido la escena del suicidio de Eleonor. Un hecho ocurrido el 31 de Marzo de 1898 y que forma parte de las últimas escenas de la película. "Creo que su suicidio viene de algo que ella llevaba dentro desde siempre. No es una víctima, nunca me ha interesado hacer una película sobre ella desde ese papel. Al contrario, yo la considero una mujer valiente y su suicidio no es un reflejo de todas sus batallas", explica.

La filmografía de Susanna Nicchiarelli acumula varios casos de protagonistas femeninas que tienen lo que ella llama "un lado oscuro". Un ejemplo de ello es su film Nico, 1988 (2017), donde la protagonista juega con las drogas hasta el límite. "Escojo mujeres heroínas con un lado más oscuro porque creo que quizás yo también lo tengo. Todas lo tenemos y en mi caso no sé muy bien como enfrentarme a ello", nos cuenta.

Fotograma de la película 'Miss Marx'. Filmaffinity

Aún así, el final de esta película quería que dejase un buen sabor de boca al espectador. "Quería terminar con una enorme energía, no quería en absoluto que fuera un final depresivo, triste, negativo, no me habría parecido justo a Eleonor y a las batallas que lidió".

El momento perfecto

¿Sería posible hacer esta película hace diez años? La respuesta de la directora es un "sí" rotundo, ya que la historia de Eleonor Marx es una de las más interesantes del siglo XIX. "Ella era totalmente consciente de la situación de la mujer. Si traduce Madame Bovary al inglés o la obra de teatro Casa de muñecas es porque quería demostrar algo. Era consciente de ello, y si pudo hacer esto en el XIX, yo también podría haber hecho esta película en cualquier momento", añade.

Esta película demuestra que una mujer del 1.800 como Marx puede ser perfectamente un referente para las jóvenes de la generación del 2.000. "Lo que está sucediendo con el feminismo es muy similar a lo que ocurrió en los 70. Lo que destacaría de esta película es que demuestra que las cosas a veces son más complicadas de lo que parecen. Es absolutamente genial que existan movimientos como el MeToo, porque han conseguido hacer cambios muy importantes, más aún para mí que vivo en un país machista y donde necesitamos estos cambios con urgencia", declara la directora.

Lo cierto es que Miss Marx llega en un momento ideal para invitar al espectador a reflexionar, sobre el pasado, el presente y el futuro, que esperemos que sea más feminista que nunca.