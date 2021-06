La película gay que burló al franquismo y llegó a las salas españolas

La censura mutiló y masacró al cine español durante décadas. El franquismo no quería que nada escapara de su control, y revisaba guiones y películas, que debían tener su aprobación para poder llegar a las salas. Todos se enfrentaron a la terrible censura. Saura, Bardem, Berlanga… Hasta a películas falangistas hechas por los suyos se enfrentaron a la tijera y a los recortas en la libertad de expresión que dominaron al arte durante demasiado tiempo.

Pero eso sí, de vez en cuando a la censura se la colaban hasta el fondo. ¿Cómo es posible que aprobaran Viridiana? La película de Luis Buñuel llegó a Cannes en 1961 tras tener el visto bueno del franquismo. Fue sólo cuando el Vaticano vio la película en el certamen -donde ganaría la Palma de Oro, la única española- y puso el grito en el cielo cuando el franquismo decidió quemar todas las copias. Por suerte una salió de España y todavía hoy podemos disfrutar de una de las joyas de nuestro cine.

Algo pasó aquel año 1961, porque es el mismo curso en el que la censura dejó pasar una película como Diferente, dirigida por Luis María Delgado y Alfredo Alaria. Mientras que en otras películas uno puede entender que sus dobles lecturas, sus juegos de palabras o su ambigüedad confundieran al franquismo, en este musical LGTB es difícil entender cómo se les pasaron las continuas referencias a la homosexualidad del protagonista.

Escena de 'Diferente'.

Muchos creen que no supieron leer las claves presentes, pero es que sólo en su primera escena se describe al personaje sin necesidad de palabras. Un cuarto destartalado en el que la cámara se detiene en su biblioteca, donde hace primeros planos de los libros que tiene. Ahí se suceden obras de Lorca, Andersen, Proust, Oscar Wilde… no hay que ser muy ágil para descubrir que todos estos escritores comparten algo: su homosexualidad.

Y por si esta se les pasó de largo, el musical de Delgado y Alaria contiene, al menos, otra escena inequívoca, aquella en la que el protagonista se queda embelesado con los brazos fornidos de un obrero. Una atracción sexual remarcada con el plano contraplano y con una representación del obrero que parece diseñada por Tom de Finlandia.

Tampoco la trama les escandalizó, y eso que era una crítica a la burguesía franquista, con la historia de un joven perteneciente a la alta burguesía que rechaza todos los valores que le han sido impuestos por su familia y que no acepta su forma de vida. A él le gusta el teatro, la música y estar con sus amigos. Pese a sus esfuerzos por agradar, trabajando en el negocio familiar, se entera que su hermano le tacha de inútil y afeminado.

Ninguna cinematografía presentaba entonces con facilidad ejemplos tan evidentes de una mirada homosexual erotizada hasta tal punto

Tal como destaca la revista digital LaMuy, su propio director contaba en una entrevista para televisión española que no sólo es que burlaran la censura, sino que a los censores les encantó el filme, entre ellos al padre Benito: "La película se pasó a la censura y no nos cortaron ni un fotograma. El primero que salió fue el padre Benito y dijo: 'Es la primera película artística que he visto en mi vida'. No nos cortaron nada".

Para Alejandro Melero, autor del libro Violetas de España. Gais y lesbianas en el cine de Franco, “Diferente no tiene equivalencia en la explicitud de sus imágenes ni en el cine español ni en el internacional que se hacía entonces”. “Ninguna cinematografía presentaba entonces con facilidad ejemplos tan evidentes de una mirada homosexual erotizada hasta tal punto”, contaba a los compañeros de Crónica Global en una entrevista.

60 años después, y con los derechos LGTB en peligro con el auge de la extrema derecha y posturas homófobas como las de Hungría, Diferente se erige como una pionera y una película icónica que se estrena en exclusiva en FlixOlé, y que ha sido restaurada para presentarla con la mejor calidad de imagen y sonido.