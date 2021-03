La sorprendente actuación de Aitana en los Goya: su emotivo homenaje a Barbra Streisand

Aitana nos ha sorprendido en la gala de los Goya con una hermosísima actuación en inglés, homenaje a Barbra Streisand. Elegante, madura, bellísima, con un flequillo perfecto, con un traje negro con aberturas a los lados y con cierta reminiscencia al cine negro en la escenografía, con ventanas de colores en un fondo negro bajo la lluvia. Ha sido la actuación más esperada de los premios, precisamente porque ha sido la española que se ha retado con Nathy Peluso y su también respetable actuación.

La canción elegida ha sido Happy Days Are Here Again, un tema de 1929 con música de Milton Ager y letra de Jack Yellen. La canción es ya un clásico que ha sido interpretado por varios artistas. De hecho, tiene resonancia cinematográfica y política, porque en la película de 1930 Chasing Rainbows y fue la canción de campaña de la campaña presidencial de 1932 de Franklin D. Roosevelt.

“Largos tiempos tristes… vamos flotando en los malos tiempos, pero por fin nos libramos de ellos. Este nublado y gris tiempo ahora es cosa del pasado. Los días felices están aquí de nuevo, los cielos lejanos están despejados otra vez. Así que cantemos la canción de la alegría otra vez, ¡los días felices están aquí de nuevo!, ahora grítalo: ¿quién puede dudarlo ahora? Contestémosle al mundo ahora mismo que los días felices están aquí de nuevo”, reza la letra.

“Nuestras preocupaciones y problemas se han ido, ya no habrá más de ahora en adelante, los días felices están aquí de nuevo, los cielos lejanos están despejados otra vez… cantemos la canción de la alegría otra vez: tiempos felices, noches felices, días felices, están aquí otra vez”, clausura el tema.

La propia Academia de Cine ha contextualizado esta actuación con un tuit desde la cuenta oficial de los Premios Goya: "Todas y todos esperamos que los días felices vuelvan pronto. La cantante @Aitanax ha interpretado en la gala de los #Goya2021 la canción "Happy days are here again" de Barbra Streisand", ha escrito. Un guiño a la esperanza y a la belleza después de la mayor crisis reciente que recordamos. Ojalá sea cierto.